Ecija dobila pedalu na radiju pa sunča svoju guzu po cijele dane

Ecija kaže da je to sad raj na zemlji. U Vrniku, dodaje, nema ni dućana, ničega osim mira, sunca i mora. Voditeljici sad baš to paše, pa po cijele dane uživa u plivanju i sunčanju

<p>Istina je da više ne radim na Extra FM radiju, ali o tome ne želim govoriti. Još sam u otkaznom roku i želim ostati u korektnim odnosima s kolegama, rekla nam je <strong>Ecija Ivušić </strong>(33).</p><p>Televizijska i radijska voditeljica odmara se na Korčuli. Na Vrniku, otočiću s 20-ak kuća, njezin je prijatelj od stare škole napravio apartmane za najam. Ecija kaže da je to sad raj na zemlji. U Vrniku, dodaje, nema ni dućana, ničega osim mira, sunca i mora. Voditeljici sad baš to paše, pa po cijele dane uživa u plivanju i sunčanju.</p><p>- Bit ću ovdje još neko vrijeme, pa se vraćam u Zagreb obaviti neke stvari i onda opet na Korčulu. Preda mnom je dugo, lijepo ljeto - rekla nam je Ecija. </p><p>Ivušić se nedavno pohvalila i kako na moru jede specijalitete poput šampjera na lešo i hobotnice, a 'zgriješi' i s palačinkama.</p><p>- Za lijepu fotografiju ne moraš stražnjicu cijelu fotografirati, lijepa si i u glavi - napisao joj je pratitelj kojeg je prizor zumirane stražnjice u polu-tangama očito neugodno iznenadio. No odmah se našlo onih koji su stali u njezinu obranu. </p><p>- Trebala je onda u časne sestre poći. Ženka je lijepa, zgodna, ima što za pokazati. Samo naprijed Ecija - nadovezao se pratitelj voditeljice. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p>