Libanon i glavni grad Bejrut je pod žestokim napadom Izraelaca. Stotine je mrtvih, a bivša glumica filmova za odrasle Mia Khalifa žestoko je napala Izrael i Ameriku. Kaže kako je uništena bolnica u kojoj se rodila. U glavnom gradu Libanona rodili su se i Keanu Reeves, NBA legenda Steve Kerr...
Bivša glumica u filmovima za odrasle rodila se u Bejrutu koji je pod žestokim napadima Izraelaca
Kaže kako je uništena bolnica u kojoj se rodila. No Khalifa nije jedina zvijezda rođena u glavnom gradu Libanona
Steve Kerr se rodio u Bejrutu
Kerr je legendarni NBA igrač koji je igrao s Jordanom i Kukočem u Bullsima, danas je NBA trener
U Bejrutu se rodila i Amal Clooney, supruga holivudskog glumca Georgea Clooneya
Keanu Reeves se također rodio u Bejrutu
Michael Karim Malarkey također se rodio u Bejrutu. Najpoznatiji je po ulozi Enza St. Johna u Dnevnicima Vampira.
Serj Tankian je gitarist metal sastava System of a Down. Rodio se u Bejrutu gdje je živio do svoje osme godine.
Izrael i dalje nastavlja sa žestokim udarima na Libanon, a ovaj val napada pratile su mnogobrojne žrtve.
Libanonski predsjednik Joseph Aoun opisao je napad izraelske vojske na Bejrut kao masakr. U samo deset minuta izvedeno je više od 100 zračnih napada, pri čemu su ciljane gusto naseljene i prometne zone. Prema podacima libanonskog ministarstva zdravstva, poginule su najmanje 182 osobe, a skoro 900 je ranjeno.
Izraelska vojska izjavila je da su napadi bili usmjereni na ciljeve povezane s Hezbollahom, uključujući centre zapovijedanja i kontrolu. Ipak, pogođena su i naseljena područja, zbog čega je velik broj civilnih žrtava. Članak ističe da je teško razumjeti dugoročne strateške ciljeve te taktike.
Čak su i neki izraelski vojni dužnosnici priznali da Hezbollah vjerojatno neće biti potpuno razoružan silom. Konstatira se da intenzitet napada možda neće dovesti do željenog političkog cilja.
Protivnici i pristaše Hezbollaha u Libanonu reagirali su snažno na napade, izražavajući gnjev i osudu Izraela. Mnogi smatraju ove akcije neprihvatljivima i neopravdanim zbog razaranja i stradalih civila. Situacija dodatno produbljuje podjele unutar libanonskog društva.
Napadi su se dogodili u kontekstu rata u regiji i primirja između SAD‑a i Irana, ali Izrael je naglasio da primirje ne obuhvaća Libanon te borbu protiv Hezbollaha. Sukob je doveo do tisuća žrtava i velikog broja ranjenih na obje strane prije novog vala eskalacije. Članak implicira da je ova taktika dio šire vojne i političke strategije koja i dalje izaziva ozbiljne kontroverze.
