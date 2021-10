U utorak navečer u predvorju velike dvorane Lisinskog u Zagrebu okupila su se brojna poznata lica na modnoj reviji branda Duchess, iza kojeg stoje poduzetnica Snježana Schillinger ex Mehun (49) i modni dizajner Antun Tin Brišar (27). Među njima su bili i voditeljica Ecija Ivušić (35) i njezin dečko Goran Belošević (35), bubnjar benda Pravila igre.

- Na sebi imam outfit iz Snježanine kolekcije i s njim sam jako zadovoljna. Za Gorana možda budu neke muške majice, ako bude nešto stavit ćemo i njega u marku Duke - ispričala je Ecija.



Ecija i Goran spremno su pozirali fotografima, a reviju su gledali iz prvog reda. Otkrili su nam i koji ritual su preuzeli od prijatelja Schillingera.

- Goran se malo požalio da Snježana uvijek Franzu donosi doručak u krevet pa sam mu rekla da će i on dobiti večeru u krevet. Na to se bubnjar nadovezao da su mu Ecijine delicije prefine.

- Dobio sam i predjelo, juhu u krevet! To je poseban ritual, treba juhu i donijeti do kreveta. Imamo i psa koji puno skače i jako je aktivan kad je hrana u krevetu - smijao se Belošević. Upitali smo ih planiraju li svadbu s obzirom na to da je voditeljica na Snježaninoj svadbi ulovila buket.



- Neki misle da je praznovjerje što sam ulovila buket, ali meni je bilo drago i osjećala sam se posebno. Znam da je i Goranu drago, mislim da je to dobar znak za nas dvoje - rekla nam je Ecija.