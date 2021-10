Voditeljica i influencerica Ecija Ivušić u nedjelju je napunila 35 godina. Rođendan je proslavila s dečkom Goranom Beloševićem (35), bubnjarom i menadžerom benda Pravila igre.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Prvo smo proveli nekoliko dana na Korčuli, od tamo sam porijeklom. Odlučili smo posjetiti Dubrovnik jer nismo dugo bili tamo, a u ovo doba godine je tamo najljepše vrijeme. Imali smo sreće, nije moglo biti bolje, uživali smo - ispričala nam je Ecija, koju je u Dubrovniku dočekao niz iznenađenja.

- U hotelu me dočekala torta iznenađenja, a Goran me iznenadio cvijećem i poklonom - kaže Ecija, koja nije željela otkriti o kakvom je poklonu riječ no kaže kako za nju ima posebno značenje.

Prijateljica ju je iznenadila proslavom u vili u okolici Dubrovnika, kojom se Ecija oduševila.

- Vila je ogromna, ima osam, devet soba, prelijepa je i puna umjetnina, baš po mom ukusu. Bilo je odlično - kaže voditeljica, koja je na društvenim mrežama objavila niz fotografija rođendanskog vikenda.

Njezin odabranik Goran na svom Instagram profilu je podijelio njihovu zajedničku fotografiju iz vile uz romantični opis.

- Nema mi ništa ljepše na svijetu nego vidjeti te nasmijanu i sretnu. Želim ti najsretniji rođendan te da si mi zauvijek budeš ovako nasmijana kao danas. Volim te Eci moj - napisao je glazbenik.