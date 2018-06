Ecija i Nives: Jedna ostala bez grudnjaka, a druga bez gaćica?

Voditeljica Ecija Ivušić (30) je 'počastila' svoje pratitelje na društvenoj mreži seksi fotografijama. Pozirala je u toplesu uz zalazak suncu i dobila više od 3 tisuće lajkova. Pjevačica Nives Celzijus (36) je nakon toga objavila jutarnju fotografiju, a obožavatelji su uočili da Nives nema gaćice i 10 tisuća puta označili da im se sviđa.

Objavu dijeli Nives Celsius (@nivescelsius) Lip 24, 2018 u 1:29 PDT

Voditeljica, koja se nedavno pohvalila angažmanom na narodnjačkom radiju, je seksi fotografijama obilježila početak ljeta. Ecija je sjela pokraj mora, fotografirala se i napisala: "Izaberi nju. Onu koja si postala. Izaberi je prije svih. I tada će tebe izabrati sve tvoje".

Nives je jutarnjim selfijem pokazala da i bez šminke izgleda odlično, a pratitelji su joj nizali komplimente. Pjevačica se nedavno obrušila na 'hejtere'.

- Mislim da je potpuno nebitno smatrate li to ukusnim il neukusnim, kao što je potpuno nebitno što ja mislim o vašim odjevnim kombinacijama. Odijevam se onako kako mi raspoloženje nalaže, ne činim to da bih izazvala pažnju, zavodila ili zato što je to 'in' - objasnila je Nives što misli o kritikama o svom odijevanju.

Foto: Instagram royal

Čini se kako su pjevačicu i spisateljicu komentari javnosti uzrujali jer im je posvetila poduži status u kojem dalje objašanjava kako odjeća ne čini čovjeka.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Sve je to započelo na ovogodišnjem CMC festivalu u Vodicama kad je Nives podignula prašinu svojom zelenom haljinom za koju je kasnije morala objašnjavati da je ipak ispod nje nosila gaćice. Čini se da su otad fanovi postali opsjednuti ovom tematikom...