Malo sam pauzirala od svega. A jutros otvorim instagram i samo crno-bijele fotke iskac\u030cu. Koga pratim i ne pratim. Z\u030cene podrz\u030cavaju z\u030cene. Tako\u0111er inbox pun poruka mojih dragih prijateljica koje me nominiraju u ovom izazovu. Hvala im. Voljela bih da imam za ispric\u030cati neku inspirativnu pric\u030cu o tome kako me neka z\u030cena podrz\u030cala kroz karijeru. Nemam. Vis\u030ce su mi zabijale noz\u030c u le\u0111a, ali eto. Tako\u0111er moram primjetiti da su vec\u0301ina ovih z\u030cena koje se me\u0111usobno podrz\u030cavaju u izazovu women supporting women, zapravo vis\u030ce women supported by men (c\u030cast iznimkama). Ako me razumijete... Ali opet, eto \ud83e\udd37\ud83c\udffb\u200d\u2640\ufe0f. Tako\u0111er z\u030celim naglasiti da su z\u030cene kojima sam se okruz\u030cila u svom z\u030civotu svojom voljom izuzetno jake, empatic\u030cne, neovisne, hrabre i najbitnije od svega- dobre osobe. Jedna takva me, me\u0111uostalim i odgojila. Tako\u0111er moram primjetiti da skoro niti jedna od njih nije sudjelovala u ovom izazovu. Imenovati ih nec\u0301u. One ionako znaju tko su i s\u030cto su. Ne u postu/izazovu. Vec\u0301 z\u030civotu. Svima ostalima z\u030celim da instagram izazov pretvore u z\u030civotnu realnost. I da ne budemo jedna drugoj vuk, vec\u0301 da budemo vuc\u030cice same za sebe. Tako\u0111er prilaz\u030cem 2 slike. Jedna crno na bijelom. Druga u jarkim bojama. Ionako sam u z\u030civotu uvijek vis\u030ce voljela ljude koji znaju bojati. I to izvan okvira. Tako\u0111er vas nominiram sve do jedne. Da se podrz\u030cavate. U z\u030civotu. Ne na instagramu. Eto toliko od mene za sada, pusa, baj, c\u0301ao, odoh i dalje odmarati od z\u030civota \ud83e\udd0d\ud83c\udf0a\ud83d\ude4f\ud83c\udffb\ud83d\udc86\ud83c\udffb\u200d\u2640\ufe0f . . . #ecipeciquotes #womensupportingwomen #womenempowerment #blackandwhitephotography





A post shared by Ecija \ud83e\udd0d (@ecija_ivusic) on Jul 28, 2020 at 3:08am PDT