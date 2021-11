Veliku vijest o preseljenju k zaručniku Goranu Beloševiću (35), voditeljica Ecija Ivušić (35) nije mogla dugo kriti od svojih pratitelja. Uz nekoliko fotografija u večernjim toaletama, na Instagram storyu je otkrila kako izgledaju prvi dani zajedničkog života.

- Groznica subotnje večeri. Ne. Ovaj Instagram je teška laž. Za rasvjetljenje ove izjave, čekiraj moj story - napisala je voditeljica ispod fotografija na kojima pozira u crnoj, blještavoj haljini, pa potom u storyju objavila pravu realnost.

- Počelo je jako izgledati kao nered. Preselila se ja. Ovako Goran i ja zadnjih tjedan dana - istaknula je Ivušić.

Par se zaručio početkom studenog, a Ecija je to također s velikom radošću podijelila s pratiteljima.

- Jedemo mi, jedva čekam ići leći i kaže on meni da mi mora nešto reći, da ga je strah kako ću reagirati, al moram obećati da ću ga voljeti što god bilo. Meni puls na 1000, blijeda sam, manta mi se. Kaže laže mi već mjesec dana. Faca smrknuta. Reko - reci mi, roknut ću u nesvijest. Kaže: 'Digni se molim te'. Ok, jedva se dižem, al sad mi već pada na pamet da će možda pitati pitanje. On kleči, izgovara, meni se manta, ne znam di sam. Next thing histerično jecam plačem smijem se sve u jednom. Kaže on - i hoćeš li? Kažem: 'Želim'' - napisala je Ecija tada.

- Mislim si kako je samo uspio. Gledam i video svih naših prijatelja i rodbine koji nam čestitaju i koji su sudjelovali u planu. Jecam. Moja ljubav još jednom nadmašila samog sebe. Btw provalio mi je i u stan kad je tražio mjeru za prsten. Eto. Ne znam više ništa… samo znam da ga beskrajno volim, ali sad znam i da brutalno dobro laže pa ne znam što ću s tom informacijom. Uglavnom ako nisam rekla već - rekla sam da. Rekla bih mu da i u krevetu u svom stanu od 45 kvadrata. Ali što da mu radim, zagorčao si je sam život posljednjih mjesec dana. A ja ću mu ga uljepšati u idućih baaar 50. Obećajem - dodala je.