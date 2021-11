Voditeljica Ecija Ivušić (35) i njezin dečko Goran Belošević (35), bubnjar benda Pravila igre zaručili su se, a cijeli događaj, i ono što mu je prethodilo, Ecija je opisala u Instagram objavi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na fotografiji koju je influencerica objavila sretan par nasmijano pozira, a u prvom planu je ruka buduće mladenke na kojoj se nalazi lijepi i jednostavni zaručnički prsten.

Na svome Instagram profilu ispričala je koliko se Goran uistinu potrudio da ona apsolutno ništa ne posumnja, a sve je počelo pozivom na poslovno putovanje.

- Zove on mene prije tjedan dana da idem s njim u Firenzu na poslovni event. Njegova firma je zastupnik za Gibson za Hrvatsku. Zove ga Njemica Barbara koja organizira event na bluetooth u autu tri puta preda mnom. Prvo zove još prije mjesec dana tatu i njega. Ja nisam u igri uopće. Prije tjedan dana mi kaže da tata neće zbog korone s njim, neka idem ja, mislim ako neću nema veze, povest će frenda. Nema tko čuvat Ria. Malo mi se i ne da na njegov poslovni put. Ajde ipak sve organiziramo i idemo - započela je.

Čim su stigli, mislila je da je sve krenulo nizbrdo.

- Mi negdje kod Venecije prekjučer i zove Barbara da su prebukirali hotel gdje smo trebali bit smješteni, ali da se nada da je sve oke jer smo dobili upgrade. A upgrade u nekoj brutalnoj villi. Dolazimo u hotel stavljaju nas u neki suite. Gledam ja - dobra neka firma taj Gibson. Na krevetu welcome note od Gibsona. Oke. Lunjamo danas cijeli dan po Firenzi i kao ostat ćemo u hotelu na večeri, ne da nam se opet do grada. Ali neki event je u glavnom restoranu. Ne možemo tamo. Nema veze, iz hotela će nam srediti neki privatni prostor. Jedemo mi, jedva čekam ići leći i kaže on meni da mi mora nešto reći, da ga je strah kako ću reagirat, al moram obećat da ću ga voljet što god bilo - objasnila je voditeljica.

Prvo ju je htio uplašiti da bi lijepo iznenađenje bilo još veće.

- Meni puls na 1000, blijeda sam, manta mi se. Kaže laže mi već mjesec dana. Faca smrknuta. Reko' - reci mi, roknut ću u nesvijest. Kaže digni se molim te. Ok jedva se dižem, al sad mi već pada na pamet da će možda pitat pitanje - posumnjala je.

Njezine su se sumnje ostvarile.

- On kleči, izgovara, meni se manta, ne znam gdje sam. Iduće, histerično jecam, plačem i smijem se sve u jednom. Kaže on- i hoćeš li. Kažem želim - ispričala je.

- Mislim si kako je samo uspio. Gledam i video svih naših prijatelja i rodbine koji nam čestitaju i koji su sudjelovali u planu. Jecam. Moja ljubav još jednom nadmašila samog sebe - ponosno je napisala.

Kaže i kako joj je provalio u stan samo da bi saznao koju veličinu prstena Ecija nosi.

- E da i provalio mi je i u stan kad je tražio mjeru za prsten. Eto. Ne znam više ništa… samo znam da ga beskrajno volim, ali sad znam i da brutalno dobro laže pa ne znam što ću s tom informacijom. Uglavnom ako nisam rekla već - rekla sam da - šaljivo je napisala.

Dodala je i da sav trud koji je uložio u zaruke nije bio potreban jer joj ne treba luksuz, ali je sretna zbog toga.

- Rekla bi mu da i u krevetu u svom stanu od 45 kvadrata. Al što da mu radim, zagorčao si je sam život posljednjih mjesec dana. A ja ću mu ga uljepšat u idućih barem 50. Obećajem - zaključila je sretna buduća mladenka.

Prije tjedan dana je Ecija na vjenčanju prijateljice uhvatila buket, a je li i to bilo planirano, nisu otkrili, no to ju je i tada jako razveselilo.

- Neki misle da je praznovjerje što sam ulovila buket, ali meni je bilo drago i osjećala sam se posebno. Znam da je i Goranu drago, mislim da je to dobar znak za nas dvoje - rekla nam je Ecija tada.