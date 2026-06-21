Ecija Ojdanić pokazala kako izgleda iza kulisa 'Kumova'

Dok gledatelji nestrpljivo čekaju nove epizode serije 'Kumovi', na setu nema odmora. Ecija Ojdanić javila se iza kulisa i otkrila da glumačka ekipa i dalje vrijedno radi kako bi se omiljena serija Nove TV ove jeseni vratila na male ekrane.

- Kad snimamo masovke, jako puno čekamo i vježbamo živce koje smo davno potrošili. Ali imamo priliku za napričati se nadugo i naširoko, a i fotkati se! Drage naše gledateljice i gledatelji, mi još uvijek snimamo šestu sezonu ‘Kumova‘ - poručila je Ojdanić uz niz fotografija s kolegama.

Obožavatelji nisu krili oduševljenje. Osim što su glumačkoj ekipi poželjeli uspješan nastavak snimanja, mnogi su već počeli priželjkivati i nove sezone.

'Gdje je Vinko Macan? Hoćemo sedmu i osmu sezonu 'Kumova', najbolja serija koju sam gledao. Lijep pozdrav iz Lipika', poručio je jedan od gledatelja.

Serija Nove TV emitira se od 2022. godine i iza sebe ima više od 700 epizoda. Tijekom godina okupila je vjernu publiku, koja će dogodovštine stanovnika Zaglava ponovno pratiti ove jeseni.