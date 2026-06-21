Glumica je podijelila djelić atmosfere sa seta i otkrila da se šesta sezona omiljene serije Nove TV još uvijek snima
Ecija Ojdanić pokazala kako izgleda iza kulisa 'Kumova'
Dok gledatelji nestrpljivo čekaju nove epizode serije 'Kumovi', na setu nema odmora. Ecija Ojdanić javila se iza kulisa i otkrila da glumačka ekipa i dalje vrijedno radi kako bi se omiljena serija Nove TV ove jeseni vratila na male ekrane.
- Kad snimamo masovke, jako puno čekamo i vježbamo živce koje smo davno potrošili. Ali imamo priliku za napričati se nadugo i naširoko, a i fotkati se! Drage naše gledateljice i gledatelji, mi još uvijek snimamo šestu sezonu ‘Kumova‘ - poručila je Ojdanić uz niz fotografija s kolegama.
Obožavatelji nisu krili oduševljenje. Osim što su glumačkoj ekipi poželjeli uspješan nastavak snimanja, mnogi su već počeli priželjkivati i nove sezone.
'Gdje je Vinko Macan? Hoćemo sedmu i osmu sezonu 'Kumova', najbolja serija koju sam gledao. Lijep pozdrav iz Lipika', poručio je jedan od gledatelja.
Serija Nove TV emitira se od 2022. godine i iza sebe ima više od 700 epizoda. Tijekom godina okupila je vjernu publiku, koja će dogodovštine stanovnika Zaglava ponovno pratiti ove jeseni.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+