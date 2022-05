Ecija posvetila emotivnu objavu ocu nakon smrti: Preživio je ono najteže što se može dogoditi

Ako je život umjetničko djelo, onda je moj tata bio veliki umjetnik. Majstor. Učitelj. Uzor. Velika umjetnička djela daju osjećaj sklada i zaokruženosti, a baš takav je bio njegov život, skladan i zaokružen. Tata je bio umjetnik života. Mi koji smo živjeli s njim, njegova supruga i potomci, zauvijek ćemo se diviti njegovom umijeću življenja, napisala je na društvenim mrežama glumica Ecija Ojdanić (47).

Prije nekoliko dana preminuo je njezin otac Petar i sad mu je posvetila vrlo emotivnu objavu. Uslikala je oblake i nebo i pojasnila da je njezin otac bio 'umjetnik života', a da je to umijeće bilo satkano od ljubavi, snage, morala, mudrosti, duhovitosti i intelekta.

- To su bili stupovi kojima je izgradio svoju karijeru suca, svoju obitelj i svakog od nas kao ljude. Tata je stvarno proživio život. Ali taj život nije bio lak. Dapače. U tom je životu, moj tata, morao preživjeti i ono najteže što čovjek može doživjeti, a to je smrt djeteta. Dostojanstvo boli i snaga za ići dalje, to su lekcije koje nam je dao i koje nas i danas u ovom teškom trenutku drže na nogama i daju nam inspiraciju da, osim tuge, imamo i osmjeh na licu jer slavimo njegov veličanstven primjer. Njegov častan život - dodaje.

Hvalila je njegov briljantni um i sve vrijednosti koje će oni nastojati usvojiti svojoj djeci i unucima, i to njemu u čast.

- Znamo da nas čuješ, znamo da nas i dalje čuvaš, možda još i više, sada kada si lak i vječan. Znamo da znaš da te beskrajno volimo. I znaj, dragi tata, da će vatra zahvalnosti zauvijek grijati kuću koju si sagradio, kuću u kojoj si nas stvorio i okupio, tvoju kuću koja se zove ljubav. Do viđenja, dragi moj tata… - napisala je glumica.

'Drniška krajina izgubila je velikog čovjeka', 'Iskrena sućut obitelji', pisali su joj u komentarima.

