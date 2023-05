Ed Sheeran je dobio tužbu zbog kršenja autorskih prava: 'Jako naporno radim da bi bio ovdje'

Prema presudi američkog suda, Ed Sheeran (32) nije kopirao pjesmu 'Let's Get It On' Marvina Gayea kada je skladao 'Thinking Out Loud', a pjevač je tužen od strane obitelji preminulog Ed Townsenda, piše BBC.

Britanski kantautor zanijekao je da je ukrao elemente pjesme za svoj svjetski hit iz 2014. godine, a nasljednici Gayeinog koscenarista tvrdili su da im Sheeran, Warner Music Group i Sony Music Publishing duguju novac zbog kršenja autorskih prava. Sheeran je navodno na suđenju u New Yorku rekao da će, bude li proglašen krivim, odustati od glazbene karijere.

- Ako se to dogodi, gotov sam, prestajem. Smatram da je to stvarno uvredljivo. Jako naporno radim da budem tu gdje jesam - rekao je pjevač.

Tijekom građanskog suđenja, Sheeran je pjevao i svirao dijelove pjesme 'Thinking Out Loud' na gitari. Rekao je da je pjesmu napisao kod kuće u Engleskoj sa svojom prijateljicom Amy Wadge, a inspirirali su ga baka i djed i nova romantična veza koju je upravo tada započeo.

Sheeranova odvjetnica, Ilene Farkas, rekla je porotnicima da su sličnosti u napredovanju akorda i ritmovima dviju pjesama 'slova glazbene abecede'.

- Ovo su osnovni glazbeni gradivni blokovi koje tekstopisci sada i zauvijek moraju slobodno koristiti ili ćemo svi mi koji volimo glazbu zbog toga biti siromašniji - rekla je.

Podsjetimo, prošle je godine Sheeran dobio bitku za autorska prava na Visokom sudu u Londonu za svoju pjesmu 'Shape of You' iz 2017. godine, a za kršenje autorskih prava u pjesmi 'Photograph' pjevač je optužen 2016. godine. Thomas Leonard i Martin Harrington tvrdili su tada kako je u pitanju plagijat njihove pjesme 'Amazing', objavljene 2012.godine. Kao razlog tužbe, naveli su čak 39 identičnih nota u refrenu, a slučaj je odbačen 2017. godine.

