Ed Sheeran se rasplakao dok je pričao o bolesti supruge i smrti najboljeg prijatelja Jamala...

Engleski pjevač Ed Sheeran (32) nedavno je snimio dokumentarnu seriju pod nazivom 'The Sum Of It All', a u prvom objavljenom traileru pjevač je zaplakao.

Sheeran će u četiri epizode dokumentarca prikazati svoj život od djetinjstva pa sve do njegovog puta do slave. Serija će početi s emitiranjem 5. svibnja. Isječak počinje tako što Ed priča o svom djetinjstvu, odrastanju s mucanjem i izjavi koju je često čuo od drugih.

- Taj tip ne može biti pop zvijezda, ništa neće biti od njega - govorili su mu.

Ed je opisao i susret sa svojim najboljim prijateljem Jamalom Edwardsom i njihovo prijateljstvo prije njegove iznenadne smrti prošle godine. Jamal, glazbeni producent tragično je preminuo nakon srčanog zastoja izazvanog uzimanjem kokaina i alkohola u veljači 2022. u dobi od 31 godine.

Edova supruga Cherry Seaborn (30) također se može vidjeti u dokumentarnim filmovima, s isječcima na kojima je trudna s dvoje djece , Lyrom (2) i Jupiterom, starim 10 mjeseci.

- Sve u mom životu postalo je puno bolje kad je Cherry ušla u njega - izjavio je.

Međutim, serija također istražuje Cherryine zdravstvene probleme. Nedavno je Ed otkrio da su suočeni 'strahom, depresijom i tjeskobom' jer je Cherry dijagnosticiran tumor koji nije mogla liječiti sve dok nije rodila njihovo drugo dijete, prenosi Daily Mail.

