Edin i Erna, par koji je u emisiji spojen od strane eksperata sjeo je u finalnoj večeri pred njih i razgovarao o svom odnosu od početka do kraja showa. Erna je otkrila kako Edin i ona nisu u kontaktu, da nema loše mišljenje o njemu, no i dalje smatra da joj je trebao reći što se događalo između njega i Sanele.

POGLEDAJTE VIDEO:

Eksperti su se vratili na njihovu vezu i komentirali kako se Edinu Erna svidjela i da je očekivao nešto.

- Čovjek je bio fasciniran i htio je nešto, a vi u startu to niste htjeli i gurnuli ste ga od sebe - rekao je Boris Blažinić, a Erna je dodala kako je svjesna toga i da je Edinu već drugi dan rekla kako ne postoji šansa da nešto bude među njima. A kad su je eksperti pitali zašto su onda ostali u showu, Erna je rekla:

- Nisam glumila pred njih nijedne sekunde.

Edin je otkrio kako nije želio napustiti show zato što mu se svidjela Sanela.

I za kraj su ostali Sanela i Edin, a eksperti su se prisjetili posljednje burne ceremonije. Mislav je komentirao kako nema nikakav gorak okus vezano za tu večer, Andrea da je sve to bilo nepotrebno, a Sanela se ispričala svima.

Eksperte je zanimalo što se događalo mjesec dana kasnije, kad su se kamere ugasile. Sanela je otkrila kako su nakon finalne odluke otišli u Bihać, ondje je bila dva i pol tjedna te se morala vratiti u Zagreb jer je bila u potrazi za poslom.

- Idemo korak po korak - rekla je, a Edin dodao da će živjeti gdje im bude bolje. Pogledali su njihov video, a Sanela je rekla:

- To sve što sam prošla kroz ovaj show; moje suze, smijeh, ljutnja - to sam zapravo ja. Ni u jednom trenu nisam glumila, niti sam to htjela jer sam došla pronaći ljubav i hvala Bogu da sam je našla.

Pogledali su i Edinovu snimljenu poruku Saneli da bi potom on kleknuo pred nju i rekao:

- Hoćeš li se udati za mene? - Sanela je kroz suze radosnice potvrdno odgovorila, a Edin zaključio:

- Ništa nas nije pokolebalo i kad je najteže bilo, mi smo opet opstali.

Sanela je dala još jedno obećanje:

- Dat ću sve od sebe da ostatak života provedemo top, top, top i da to stvarno bude to.

Eksperti su im čestitali od srca, kao i kandidati i zaključili kako je ovo najljepši mogući kraj sezone.