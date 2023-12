'Eeva' Lucije Mrzljak i Mortena Tšinakova u najužoj selekciji za nominaciju za sljedećeg Oscara

Kratki animirani film Eeva autorskog dvojca Lucije Mrzljak i Mortena Tšinakova, koji je nastao u produkciji hrvatske Jadranske animacije i estonskog Eesti Joonisfilma, našla se na tkz. shortlisti od 15 kratkometražnih animiranih naslova iz cijeloga svijeta koji su u utrci za nominaciju za nagradu Oscar Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti.

Devedeset i tri naslova bila su kvalificirana u utrci za nominaciju u kategoriji kratkometražnog animiranog filma. Članovi Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti su od toga odabrali svega 15 za najužu selekciju filmova koji će se razmotriti za nominaciju.

Hrvatski animirani film Eeva autorski potpisuju Lucija Mrzljak i Morten Tšinakov, a produkcijski Draško Ivezić iz studija Jadranska animacija te Kelav Tamm iz estonskog studija Eesti Joonisfilm.

Foto: PROMO

- Ugodno nas je zatekla ova vijest. Iako to ne znači da ćemo biti nominirani, to je zapravo iznimna čast jer je brojka kvalificiranih naslova bila velika. Stvarno nisam očekivao jer je konkurencija bila izvrsna. To je zapravo potvrda struke kvaliteti hrvatskog animiranog filma, našeg studija Adriatic Animation, a isto tako i pohvala Hrvatskom audiovizualnom centru koji prepoznaje dobre projekte i na taj način potiče kulturni razvoj Hrvatske. Nadamo se da će se ta lista prenijeti i na nominacije - rekao je tim povodom producent Draško Ivezić.

Među 15 naslova u užoj selekciji je i dobitnik canneske Zlatne palme za najbolji kratkometražni animiran film, 27 Flóre Anne Buda. Popis svih naslova u shortlisti u kategoriji kratkog animiranog filma možete pogledati na poveznici , kao i shortliste u sveukupno 10 kategorija. Među 93 kvalificirana naslova koja su se razmatrala za 'shortlistu' odnosno za nominaciju u kategoriji kratkometražnog animiranog filma, bio je još jedan hrvatski film: Sjeti se kako sam jahala bijelog konja Ivane Bošnjak Volda i Thomasa Johnsona Volde.

Podsjećamo da je 2021. godine dugometražni animirani film Dalibora Barića, Slučajna raskoš prozirnog vodenog rebusa, bio među 27 naslova koji su se razmatrali za nominaciju za nagradu Oscar. Od svoje premijere u Tallinnu (PÖFF Shorts), film Eeva je prikazan i nagrađivan na nizu svjetskih festivala, među kojima je i Međunarodni festival animiranog filma u Annecyju, gdje je osvojio 'Alexeïeff – Parker' nagradu te Svjetski festival animiranog filma Animafest Zagreb, na kojem je ovjenčan nagradom za najbolji film u domaćoj konkurenciji.

Foto: PROMO

Eevi je pripala i nagrada ASIFA Hrvatske za najbolji profesionalni film godine. Film je prikazan i na prestižnom Berlinaleu te na ShortFestu u Kaliforniji, a na Međunarodnom festivalu animiranog filma u kanadskoj Ottawi je nagrađena za najbolji dizajn zvuka (Jure Buljević).

Animirani film prikazuje najtužniji dan u Eevinu životu koja iznenada postaje udovica. Na sprovodu pada kiša. Puno je plača, previše vina, nekoliko djetlića i par snova koji ispunjavaju praznine. Pored režije, Lucija Mrzljak i Morten Tšinakov potpisuju i montažu te scenarij (Tšinakov) i dizajn (Mrzljak), a uz njih animaciju su radili i Goran Stojnić i Noemi Ribić, uz estonske kolege Egerta Kesu i Tarma Vaarmetsema. Dizajn zvuka potpisuje Jure Buljević.

Nominacije u svim kategorijama za 96. nagradu Oscar Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti bit će objavljene 23. siječnja 2024. godine. Svečana dodjela Oscara održat će se 10. ožujka.