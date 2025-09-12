Obavijesti

Show

Komentari 1
NOVI IZAZOV

Egzotično voće ili ples? Mare iz 'Života na vagi' nasmijala sve u kuhinji

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Egzotično voće ili ples? Mare iz 'Života na vagi' nasmijala sve u kuhinji
3
Foto: RTL

Kandidati su se suočili s kvizom o namirnicama i egzotičnom voću, a tek ih čeka zahtjevniji dio izazova uz trenere - tko će se najbolje snaći, otkrit će novu epizodu popularnog showa.

Nutricionistica Martina Linarić posjetila je kandidate i najavila - na jelovniku su znanje i kuhanje. Očekuje ih mali ispit znanja, a Ana je uvjerena da će novi izazov biti kompliciran.Pobjednik će dobiti nagradu. Nadam se da ćete se dobro skoncentrirati, poručila je kandidatima Martina.

Foto: RTL

Zvone je poručio da obožava kvizove, no nije siguran u sebe kada je Martinin izazov u pitanju. U natjecanju o vrstama povrća i mesa - bilo je napeto.U mesu sam na svom terenu, da sam pogriješio, ne bih sam sebi oprostio, otkrio je Zvone.

Foto: RTL

Egzotično voće prvo je stiglo kao izazov, a mnogima je i to stvorilo probleme. U egzotičnom plesom sam puno bolja nego u egzotičnom voću, zaključila je Mare kroz smijeh. Baka će me ubiti kad me vidi, našalio se GALLASANDALLA kad je shvatio da ne prepoznaje omiljeno voće svoje bake Nade.No, teži dio izazova tek će uslijediti kada se Martini pridruže treneri.

ŽIVOT NA VAGI Novi izazov za kandidate. Po Tamaru stigla i Hitna: 'Žao mi je što nisam dala sve od sebe'
Novi izazov za kandidate. Po Tamaru stigla i Hitna: 'Žao mi je što nisam dala sve od sebe'

Koji tim će biti bolji - pogledajte u novoj epizodi 'Života na vagi' od 21.15 sati na RTL-u ili već sad na platformi Voyo.

Foto: RTL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Struk se stanjio, a raspored se zgusnuo! Gazdina kći Iva Todorić živi punim plućima, bez kočnica
POGLEDAJTE VI TU TRANSFORMACIJU!

Struk se stanjio, a raspored se zgusnuo! Gazdina kći Iva Todorić živi punim plućima, bez kočnica

Iva Todorić u posljednje vrijeme pokazuje novu, vitkiju figuru. Njezina transformacija privukla je pozornost obožavatelja, a modni stil i Ivino samopouzdanje kroz godine dodatno su se evoluirali
FOTO Jennifer Aniston pokazala novog dečka. Evo kako se glumica mijenjala kroz godine
PRIZNALA ESTETSKE KOREKCIJE

FOTO Jennifer Aniston pokazala novog dečka. Evo kako se glumica mijenjala kroz godine

U slavu ju je vinula danas kultna serija 'Prijatelji', a krah njenog braka s Bradom Pittom bio je jedan od najpraćenijih u povijesti showbiza. Jennifer Aniston nedavno je napunila 56 godina, a ovo je njena životna priča.
Danas se udaje Thompsonova nećakinja, a evo kako je provela zadnje 'djevojačko' ljeto...
BEZ ZADRŠKE

Danas se udaje Thompsonova nećakinja, a evo kako je provela zadnje 'djevojačko' ljeto...

Lejdi Perković, kći mlađeg Thompsonova brata, Dražena Perkovića, ovog je ljeta podijelila niz atraktivnih fotografija na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025