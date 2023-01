Ovo je prva ekipa koja je uzela eure u 'Potjeri', lovac kiksao odgovore na čak četiri pitanja

Sad mogu misliti koliko je to eura, našalila se na kraju emisije natjecateljica Bruna, koja je s kolegama Hrvojem i Igorom osvojila 9.500 eura u drugoj emisiji 'Potjere' u 2023. godini.

Bruno, Hrvoje i Igor 'bježali' su od lovca Mladena Vukorepe. U završnu potjeru zajedničkim snagama donijeli su 9.500 eura i 14 koraka prednosti. Iako je Mladen dobro krenuo, četiri netočna odgovora, koštala su ga igre. Natjecatelji su iskoristili njegove greške i vratili ga još tri koraka unazad, što je bilo dovoljno za pobjedu.

Evo na koja pitanja nije znao odgovoriti lovac Mladen.

Koje je bilo omiljeno puhačko glasalo baroka?, bilo je prvo pitanje na koje Vukorepa nije znao odgovor. Pokušao je s rogom, no to nije bilo točno. Kandidati su ponudili odgovor orgulje, no ono što se tražilo je bila - flauta.

Lignja ima jedno središnje i koliko venoznih srca?, pitao je voditelj Joško Lokas. Mladen je odgovorio tri, što nije bilo točno, dok su Bruna, Hrvoje i Igor znali da je riječ o dva srca.

Koje je ime u nazivu autobiografije najmlađe dobitnice Nobelove nagrade za mir?, glasilo je pitanje na koje lovac nije ponudio odgovor, već rekao 'dalje'. Kandidati su znali da se radi o Malali.

I zadnje pitanje na koje Vukorepa nije imao odgovor bilo je:

- Po kojem je imenu poznatiji stripovski pilot i avanturist Jerry Drake?

Mladen nije znao o kome se radi, a kandidati su brzo odgovorili Mister No.

