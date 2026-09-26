EKSKLUZIVNA SNIMKA Kylie Jenner i Timothée Chalamet u Cavtatu! 'Nosila je crnu masku'

Nije bilo ništa specijalno. Prvo su s jahte izašli prijatelji, a onda samo koferi i koferi. Okupili su se turisti, ali ih nitko osim mene nije primijetio, ispričala nam je čitateljica koja je u subotu u Cavtatu snimila reality zvijezdu Kylie Jenner te njezina partnera, glumca Timothéeja Chalameta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO kylie jenner | Video: Čitatelj 24sata

Slavni par napustio je veliku jahtu usidrenu nedaleko od obale, a sve je prošlo bez velike gužve i znatiželjnih pogleda.

- Prvo je izašla Kylie sa crnom maskom na licu. Trideset sekundi nakon je došao i crni kombi. Kasnije je odmah za njom izašao i Timothee. Pretpostavljam da idu na aerodrom ili u Dubrovnik - kaže čitateljica.

Dodaje kako Kylie, unatoč svjetskoj slavi, gotovo nitko oko nje nije prepoznao.

- Vjerojatno zbog maske. Oko njih su uglavnom bili stariji turisti - rekla nam je.

Foto: čitatelj24sata/canva

Nije poznato kamo su se potom uputili. Čitateljica pretpostavlja da su krenuli prema Dubrovniku ili aerodromu.

- Pratila sam da su bili na Lopudu, tu se vrte očito. Jahta im je ostala parkirana tu. To je vrlo velika jahta, na tri kata. Bili su s prijateljima, djevojka crne kose s malo jačim tamnijim muškarcem i tjelohraniteljima - ispričala je.

Kylie i Timothée nisu bili sami. Društvo su im pravili prijatelji, a uz njih su bili i tjelohranitelji.

- je s njima djevojka crne kose i jedan krupniji tamnokosi muškarac, a imali su i osiguranje. Prije njih je izašla i neka plavokosa žena - dodala je čitateljica.

Foto: čitateljica 24sata

Da slavni par boravi na dubrovačkom području, objavio je u petak Dubrovački dnevnik, koji je tad donio i njihove fotografije s Lopuda. Kylie i Timothée odmor su provodili na jednom od Elafitskih otoka, koji posljednjih godina privlači mnoga poznata svjetska imena.

Prema pisanju Dubrovačkog dnevnika, odsjeli su u ekskluzivnom kompleksu u kojem su ranije boravili i David i Victoria Beckham s obitelji. Riječ je o nekadašnjem franjevačkom samostanu iz 15. stoljeća koji je nakon obnove pretvoren u luksuzno i vrlo privatno mjesto za odmor nadomak Dubrovnika.

Kylie Jenner, članica obitelji Kardashian-Jenner i osnivačica brenda Kylie Cosmetics, na Instagramu ima oko 380 milijuna pratitelja, dok njezin dečko Timothée Chalamet ima više od 21 milijun. Par je zajedno od 2023. godine. Iako detalje veze uglavnom ne dijele javno, posljednjih se godina sve češće zajedno pojavljuju na velikim javnim događanjima.