IMA KONCERT U PULI
Ekskluzivne fotke: John Legend s obitelji stigao u Hrvatsku
Popularni američki pjevač stigao je s obitelji u Pulu uoči današnjeg koncerta koji će se održati u pulskoj Areni. Slavnom glazbeniku ove će biti prvi nastup u Hrvatskoj, a publici će predstaviti program 'An Evening With John Legend - A Night of Songs & Stories'. Koliko je poznato, riječ je o koncertu koji kombinira njegove najpoznatije pjesme s osobnim životnim pričama. Nakon Pule John Legend svoju turneju nastavlja u talijanskoj MarosticiDodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu