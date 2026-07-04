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IMA KONCERT U PULI

Ekskluzivne fotke: John Legend s obitelji stigao u Hrvatsku

Popularni američki pjevač stigao je s obitelji u Pulu uoči današnjeg koncerta koji će se održati u pulskoj Areni. Slavnom glazbeniku ove će biti prvi nastup u Hrvatskoj, a publici će predstaviti program 'An Evening With John Legend - A Night of Songs & Stories'. Koliko je poznato, riječ je o koncertu koji kombinira njegove najpoznatije pjesme s osobnim životnim pričama. Nakon Pule John Legend svoju turneju nastavlja u talijanskoj Marostici
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EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE: John Legend stigao u Pulu
Foto Sasa Miljevic
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Foto: Sasa Miljevic
Komentari 1

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