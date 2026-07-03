Obavijesti

Show

TUŽNA VIJEST

Preminuo je Zrinko Ogresta

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Preminuo je Zrinko Ogresta
1
Foto: Davor Puklavec/pixsell
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Poznati hrvatski filmski redatelj i scenarist Zrinko Ogresta preminuo je u 68. godini, a iza sebe je ostavio filmove vrijedne divljenja

Admiral

Jedan je od najistaknutijih hrvatskih filmskih redatelja i scenarista, Zrinko Ogresta, preminuo je u 68. godini života. Trajno je obilježio domaću kinematografiju. Njegov opus, prepoznatljiv po intimističko-psihološkoj tematici i snažnom vizualnom stilu, redovito je osvajao priznanja na najprestižnijim svjetskim festivalima.

Ljubav prema filmu rodila se kad mu je otac s deset godina kupio amatersku kameru. Taj dječački hir prerastao je u strast, a filmovi snimani u školskom kino klubu donijeli su mu prve nagrade. Put ga je odveo na Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu, gdje je diplomirao režiju pod mentorstvom Kreše Golika. Iskustvo je stjecao i kao asistent velikanima poput Antuna Vrdoljaka i Zvonimira Berkovića, upijajući znanje koje će kasnije prenijeti studentima.

Zagreb: Redatelj Zrinko Ogresta
Zagreb: Redatelj Zrinko Ogresta | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ogrestin prvijenac "Krhotine" (1991.) odmah je najavio autora iznimnog senzibiliteta. Uslijedio je niz filmova koji su se bavili posljedicama rata i tranzicije. Film "Isprani" (1995.) donio mu je prestižnu nagradu Prix Italia, a "Crvena prašina" (1999.) prikazan je u Veneciji. Vrhunac međunarodnog uspjeha stigao je s filmom "Tu" (2003.), koji je osvojio Veliku zlatnu arenu i Kristalni globus na festivalu u Karlovym Varyma.

Film "S one strane" (2016.) postigao je golem uspjeh, osvojivši priznanje na Berlinaleu i sedam Zlatnih arena. Kroz svoj rad, Ogresta se profilirao kao autor koji se ne boji zaroniti u emocionalne i intimne traume likova zarobljenih u turbulentnim vremenima.

Paralelno s redateljskom karijerom, Ogresta je od 1990. bio profesor filmske režije na Akademiji dramske umjetnosti. Poznat po predanom radu sa studentima, mnogima je bio ključni mentor na početku karijere. Znanja, naslijeđena od velikana poput Golika i Babaje, nesebično je prenosio inzistirajući na autorskoj autentičnosti. Za svoj doprinos umjetnosti nagrađen je brojnim priznanjima, uključujući Nagradu "Vladimir Nazor" za životno djelo 2024. godine.

 *uz korištenje AI-ja
 
najnagrađivaniji redatelj pule Ogresta: 'Htio sam snimiti film koji nas podsjeća da smo ljudi'
Ogresta: 'Htio sam snimiti film koji nas podsjeća da smo ljudi'


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
FOTO Stela iz 'Ljubav je na selu' skinula se u bikini: 'Koliko ljepote na jednome mjestu!'
RASPAMETILA SVE

FOTO Stela iz 'Ljubav je na selu' skinula se u bikini: 'Koliko ljepote na jednome mjestu!'

Stela Pavičić, koju su gledatelji upoznali tijekom 14. sezone emisije 'Ljubav je na selu', prepustila se ljetnim čarima. Sunčane dane provodi uz more, gdje je zablistala u dva upečatljiva bikinija
FOTO Ovako su za 'vatrene' navijale naše poznate dame: Njihovi aduti glavni su rekviziti
NAJBUJNIJA PODRŠKA

FOTO Ovako su za 'vatrene' navijale naše poznate dame: Njihovi aduti glavni su rekviziti

Burna je noć iza nas, a burno je bilo i našim poznatim damama koje su se svim silama potrudile što bolje bodriti vatrene. U galeriji donosimo sva modno-navijačka izdanja poznatih navijačica Nives Celzijus, Ivane Knoll, mame Renate, Magdalene Keškić, Claudije Rivier...
Valentina ponovno oduzima dah: Evo što je odjenula za susret Hrvatske i Portugala
POZNATA VODITELJICA

Valentina ponovno oduzima dah: Evo što je odjenula za susret Hrvatske i Portugala

Lijepa voditeljica sportske emisije Americana na HRT-u još je jednom zadivila gledatelje odabirom haljine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026