Preminuo je Zrinko Ogresta

Jedan je od najistaknutijih hrvatskih filmskih redatelja i scenarista, Zrinko Ogresta, preminuo je u 68. godini života. Trajno je obilježio domaću kinematografiju. Njegov opus, prepoznatljiv po intimističko-psihološkoj tematici i snažnom vizualnom stilu, redovito je osvajao priznanja na najprestižnijim svjetskim festivalima.

Ljubav prema filmu rodila se kad mu je otac s deset godina kupio amatersku kameru. Taj dječački hir prerastao je u strast, a filmovi snimani u školskom kino klubu donijeli su mu prve nagrade. Put ga je odveo na Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu, gdje je diplomirao režiju pod mentorstvom Kreše Golika. Iskustvo je stjecao i kao asistent velikanima poput Antuna Vrdoljaka i Zvonimira Berkovića, upijajući znanje koje će kasnije prenijeti studentima.

Zagreb: Redatelj Zrinko Ogresta | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ogrestin prvijenac "Krhotine" (1991.) odmah je najavio autora iznimnog senzibiliteta. Uslijedio je niz filmova koji su se bavili posljedicama rata i tranzicije. Film "Isprani" (1995.) donio mu je prestižnu nagradu Prix Italia, a "Crvena prašina" (1999.) prikazan je u Veneciji. Vrhunac međunarodnog uspjeha stigao je s filmom "Tu" (2003.), koji je osvojio Veliku zlatnu arenu i Kristalni globus na festivalu u Karlovym Varyma.

Film "S one strane" (2016.) postigao je golem uspjeh, osvojivši priznanje na Berlinaleu i sedam Zlatnih arena. Kroz svoj rad, Ogresta se profilirao kao autor koji se ne boji zaroniti u emocionalne i intimne traume likova zarobljenih u turbulentnim vremenima.

Paralelno s redateljskom karijerom, Ogresta je od 1990. bio profesor filmske režije na Akademiji dramske umjetnosti. Poznat po predanom radu sa studentima, mnogima je bio ključni mentor na početku karijere. Znanja, naslijeđena od velikana poput Golika i Babaje, nesebično je prenosio inzistirajući na autorskoj autentičnosti. Za svoj doprinos umjetnosti nagrađen je brojnim priznanjima, uključujući Nagradu "Vladimir Nazor" za životno djelo 2024. godine.

*uz korištenje AI-ja





