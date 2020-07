Ekskluzivno: Iva Todorić je na Vortex kruzeru pokazala obline

Gazdina kći jedinica se pokušavala iz mora uspeti na kruzer od 50-ak metara. Zadovoljna je svojim izgledom za što je, kako nam je lani rekla, zaslužna njena duhovna učiteljica Ana Bučević

<p><strong>Iva Todorić</strong> (44) smijala se cijelo vrijeme dok se brčkala u moru u skrivenoj uvali kraj Vela Luke. Gazdina kći jedinica od prošle je subote na Vortex Cruiseu sa svojom duhovnom učiteljicom <strong>Anom Bučević</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Iva Todorić na krstarenju</strong></p><p>Iva se u uvali kraj Vela Luke penjala na uže za privezivanje broda, a kad je bilo vrijeme za polazak jedva se uspela na kruzer. Prvi pokušaj penjanja na brod prošao je neslavno. Iva je pala nazad u more i 'umrla' od smijeha. Drugi put imala je više sreće.</p><p>Kad je izašla iz mora bacila se pod tuš. Svoje obline uopće nije skrivala od ostalih polaznika Vortex Cruisea. Nesmetano se šetala kruzerom bez omotanog ručnika oko sebe i pričala na mobitel. Todorićeva kći nedavno nam je rekla kako je zadovoljna svojim izgledom i kako se uopće ne važe.</p><p>Lani kad je pozirala u modnoj kampanji na pitanje je li smršavila kako izgleda nasmijala se i odgovorila: Ana Bučević.</p><p>- Kad promijeniš sebe počneš gubiti kile. Nisam na dijeti. Ne znam ni koliko sam smršavjela, ne važem se. Kad središ sebe i počneš micati sve štitove oko sebe, jer i kile su štit, kile počnu padati same od sebe – rekla nam je Iva.</p><p>No susretala se s osudama zbog svog izgleda čime se ipak ne opterećuje.</p><p>- Stvar je u tome da nije bitno što drugi misle već što ja mislim o sebi. Cijeli život nosim višak kila. Čovjek mora shvatiti da su kile štit. Mislim da 70 posto ljudi ima problem s kilama, ali ne pričaju o tome. To što netko nekoga osuđuje vidi sebe u drugome. Kako netko zna zašto tako izgledam? Kile me ne definiraju. Imam x kila previše, ali ne smatram da imam problema s tim. To je nebitno. U svom tijelu se dobro osjećam. Osuđivali me jesu, ali oči u oči nikad, već na društvenim mrežama iako ne čitam komentare - rekla nam je Iva. Dodala je da joj puno žena piše na Instagram i traže pomoć kako skinuti kile.</p><p>- Toliko ih je skinulo kile uz moju pomoć, ali neću javno o tome govoriti. Shvatiš da što sam nosila kao teret u životu pomoglo je X ljudi. Pomogla sam na desetke žena. Ako mogu ja mogu i one. Meni je to najveća satisfakcija - zaključila je Iva. </p>