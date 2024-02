Ekspertica iz 'Braka na prvu' o odnosu Alena i Ane: 'Specifični su. Bit će izazovnih situacija...'

Nedavno je počela četvrta sezona sociološkog eksperimenta 'Braka na prvu', a već nakon prve epizode počeli su brojni komentari oko parova. Najviše 'buke' izazvali su Alen Vlahović i medicinska sestra Ana Jakuš, a sad je ekspertica i stručnjakinja za muško-ženske odnose Sanela Kovačević Nelly komentirala parove koji su se dosad vjenčali su showu.

- Oni su specifičan par. Ona je krasna, senzibilna djevojka koja nosi emociju. Neke će situaciju za nju biti vrlo izazovne zbog te senzibilnosti. Alen je vrlo racionalan, on je staložen, ima pozitivne osobine, no trebat će mu vremena da se opusti. Vidjet ćemo kako će to sve ići, u kojem smjeru, kako će jedno drugome kliknuti na prvu. To je najveći izazov - rekla je za RTL.hr.

Naime, Alen je upoznao svoju mladenku, medicinsku sestru Anu. Bio je vidno razočaran, a kada ju je pogledao, nekoliko puta je rekao 'šok, šok, šok'.

Foto: RTL

Eksperti su smatrali da je Ana draga i senzibilna te su smatrali da joj treba snažan muškarac koji će joj biti oslonac i zbog toga su je spojili s Alenom. Vjerovali su i da će prepoznati njezinu unutarnju ljepotu.

Alen je ekskluzivno za 24sata objasnio zašto Ana nije njegov tip djevojke.

Ekspertica Sanela komentirala je još dva para koji su imali vjenčanje u showu. Za Josipa kaže kako je zanimljiv kandidat, nešto što rijetko viđamo, dok je za partnericu Renatu rekla kako je dosta suzdržana i smirena.

Foto: RTL

- Za Josipa će biti izazov kako pristupiti Renati - zaključila je.

Prvi par koji se vjenčao ove sezone bili su Tiago i Tina.

Foto: suzana bota

- Jednom riječju - strast. Ono što možemo očekivati je strastveni odnos gdje neće nedostajati kemije. To je ono čemu teže svi - da upoznaju osobu na oltaru i da osjete tu ludu kemiju - objasnila je.

Između Tine i Tiaga dogodio se pravi klik, a na svadbi su se i poljubili.