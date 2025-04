Eksplozija bijesa u 'Survivoru', Goran vikao na svoje suigrače: 'Ne bih promijenio ponašanje!'

Zeleno pleme već prije samog početka igre na novom poligonu pokazat će znakove neslaganja. Nervoza i nesuglasice bit će tek početak raspleta koji će kulminirati na plemenskom vijeću, gdje će poraženo pleme morati donijeti ključnu odluku – odabrati dvoje kandidata za eliminacijsku borbu. „Ako je zeleno pleme malo poljuljano, ako su nervozni – to nama ide u korist“, samouvjereno će poručiti Iva iz žutog tima, prije igre na poligonu. No hoće li uistinu biti tako i hoće li žutima ići na ruku nesloga zelenih te im pripasti totem plemenskog imuniteta, vidjet ćemo večeras.

Foto: NOVA TV

Na samom poligonu, natjecatelji će se suočiti s izazovom koji kombinira snagu, koordinaciju i preciznost. U skupinama po troje, zadatak će im biti razbijanje ploča pomoću goleme lopte, a napeta igra vodit će se do šest osvojenih bodova. U jednom trenutku, na poligonu će se čuti dernjava iz petnih žila koju će uzrokovati Goran te tako neugodno iznenaditi svoje suigrače. Matea će, zatečena njegovim burnim reakcijama, komentirati: „Došla sam na poligon vesela, pozitivna i nasmijana, a kako su se dogodile trzavice od Gorana, to mi je baš srušilo energiju. Razumijem njegov bijes, ali to je jako ružno“. Iako će svojim ponašanjem stati na žulj mnogim suigračima, Goran će poručiti: „Ne bih ništa promijenio u svom ponašanju. Jedino mi je žao što sam se izderao na Ivu“.

Foto: NOVA TV

Što će u Goranu izazvati kulminaciju bijesa i koji će tim završiti na nominacijama, ne propustite doznati večeras u Survivoru na Novoj TV!