Elba pojeo biftek, pa zaludio obožavateljice za DJ pultom

Britanca Idrisa Elbu (45) šira publika pamti po ulogama u serijama 'Žica' i 'Luther', a sinoć je u zagrebačkom klubu 'Opera' pokazao kako se snalazi za DJ pultom.

- Bilo je odlično, oduševljen je s klubom i ljudima, energijom koja se događala oko nas. On, zaručnica Sabrina i njegov menadžment bili su pozitivno iznenađeni - rekao nam je je Ivan Rendulić, voditelj zagrebačkog kluba Opera.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Holivudski glumac rasplesao je prepun klub, a osim što je publiku oduševio izborom glazbe, nisu izostali ni brojni uzdasi obožavateljica na račun njegova izgleda. Glazbu je 'miksao' ne ispuštajući iz ruke omiljene cigare, a sve je bilo pod 'budnim okom' bivše manekenke Sabrine Dhowre (29).

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

- U backstageu se nije družio s fanovima, ali nakon što je sišao sa stagea morao je proći kroz publiku, gdje je stajao s fanovima, slikao se sa njima, bio je komunikativan maksimalno, koliko god mu je to prilika dopuštala - dodaje Rendulić.

[video: 1199752 / ]

Idris je sa zaručnicom, sinom Winstonom (4) i troje ljudi iz menadžmenta prije koncerta večerao biftek u zagrebačkom restoranu u Gajevoj ulici.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Elba je u Zagreb sletio jučer popodne. Glumac i bivša manekenka bili su dobro raspoloženi, a dočekala ih je samo organizatorica koja ih je odvela do službenog kombija i odvezla do luksuznog hotela u kojem su rezervirali predsjednički apartman.

- Moram reći da od svih izvođača koje smo do sada okupili on je imao najmanje zahtjeva, ništa što bi ga posebno odvajalo od drugih - rekao nam je vlasnik kluba Pjerino Bebić.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Jedini je zahtjev ako se to tako može nazvati, imao da ekipa dobije još jednu posebnu sobu za dadilju pa makar i o vlastitom trošku, što naravno ne dolazi u obzir. Podrazumijeva se da ćemo i tu sobu mi platiti – objašnjava voditelj kluba.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Elba još iz braka s vizažisticom Hanne Norgaard ima kći Isan (16) koja nije došla u Zagreb. Svoju djevojku Sabrinu zaprosio je u veljači ove godine. Elba je prilikom romantičnog čina, kako kaže, 'pao na koljena' i to nakon završetka premijere filma 'Yardie'.

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

Inače, Idris je glazbenu karijeru započeo kao 14-godišnjak kada je pomagao svom ujaku sa sviranjem po svadbama. Paralelno s time je glumio u kazalištu i dobio je nekoliko manjih uloga na britanskoj televiziji te je uz to radio na piratskim radijskim postajama. Elba je odustao od školovanja i postao profesionalni DJ, a uskoro je odlučio preseliti se u New York jer je smatrao da će mu to pomoći u karijeri.

Uskoro je dobio ulogu u seriji 'Žica', a utjelovio je i južnoafričkog predsjednika u autobiografskom filmu 'Mandela: Dug put do slobode'.

Svirao je na popularnom festivalu Snowbombing u austrijskom skijalištu Mayrhofen, mnogim barovima po Londonu, otoku Ibizi koji je poznat po noćnom životu, a prošlo ljeto je bio u Dubrovniku tijekom europske turneje.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Elba je objavio album 'mi Mandela' za koji je dobio inspiraciju kada je utjelovio pokojnog predsjednika. Objavio je i album 'Murdah Loves John', a nadahnuo ga je njegov lik iz serije, detektiv John Luther.

