Elegović (50) istaknula dekolte: 'Izgledaš deset godina mlađe'

<p>Za nju su godine samo broj. Glumica <strong>Mila Elegović</strong> (50) s ponosom pokazuje obline na društvenim mrežama, a posljednjom objavljenom fotografijom raspametila je obožavatelje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mila gledala 'Bitange i princeze'</strong></p><p>Pozirala je u prozirnoj haljini sa šljokicama, a najviše pažnje izazvao je njezin duboki dekolte kojeg je naglasila. Kosu je lagano nakovrčala, a šminka joj je bila decentna.</p><p>- Predivna dama. Bila si i ostala lijepa, izgledaš deset godina mlađe. Koji dekolte - samo su neki od komentara njezinih pratitelja na Instagramu. Fotografiju su joj između ostalih komentirale glumice <strong>Bojana Gregorić Vejzović</strong> (48) i<strong> Katarina Baban</strong> (32).</p><p>Mila je u opisu fotografije istaknula kako je prigrlila babu u sebi, no njezini joj pratitelji poručuju kako izgleda mlađe i provokativnije no ikad. No nedavno je priznala kako se prestala brinuti o onome što će tko reći. Ne dotiču je komentari o izgledu. </p><p>Glumica inače radi u Kazalištu komedija, a zbog pandemije korona virusa najviše joj teško pada nedostatak kontakta s publikom. Ne sviđa joj se kazalište bez publike, ali nam je nedavno rekla kako su se snašli.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>