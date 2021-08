Mila Elegović u 51. godini i dalje privlači poglede mladolikim izgledom i figurom. Na svom Instagram profilu nerijetko objavljuje fotografije u atraktivnim izdanjima te je za InMagazin ispričala da se svojih godina ne srami.

- Mislim da se nešto lijepo dogodilo, da godine više nisu bauk. Pitala sam sebe zašto ja objavljujem te slike na društvenim mrežama i zašto svako ljeto objavim neku sliku. Ali shvatila sam da je to neka narcisoidnost koju moram priznati. I stalno se sad pitam i gledam te portale - pa zašto si to napravila? I onda si kažem, Mila joj, voliš se praviti važna - našalila se na svoj račun Mila.

Za Milin njegovani izgled i vitku liniju, osim fizičke aktivnosti, zaslužna je i zdrava te umjerena prehrana.

- Šest puta dnevno moram jesti sve pomalo. Voće, povrće, ugljikohidrate, sve, ali stvarno jedem malo. Međutim, mislim da se radi o tome što sam ja na dijeti od svoje 21. godine. To je sad minuli rad, nagradilo me to - otkrila je glumica.