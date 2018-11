Elegović više nije solo, stigne ljubiti, ali ne želi otkriti koga?

Mila Elegović (48) u prosincu prošle godine rekla je da će biti slobodna dok se ne pojavi muškarac za kojim će izgubiti glavu jer ne pristaje na kompromise u ljubavi. Sada godinu dana nakon, iako nije otkrila detalje, priznaje da joj u ljubavi cvjeta.

- Stignem ljubiti, ali neću reći koga - rekla je glumica za portal dnevnik.hr i time probudila maštu javnosti. Mila vjeruje u ljubav pa se nada kako će uskoro zaploviti u bračnu luku s pravim muškarcem. Foto: schreenshot 433 Instagram

- Valjda bude oko 50-e, to su godine kad se takvo što dogodi - objasnila je glumica.

Mila svoj privatni život vješto skriva, poznato je tek da se 2006. rastala od fotografa Ivana Balića Cobre nakon 11 godina braka. Zadnja veza, koja je javnosti poznata, a u koju se glumica upustila bila je početkom kolovoza 2012. s zagrebačkim arhitektom Rizahom Hadžimustafićem.

Foto: Instagram royal

S zagrebačkim arhitektom upoznao ju je operni pjevač Tvrtko Stipić. Iako javnost nije saznala kada je ljubav između Rizaha i Mile pukla, glumica je 2017 otkrila kako nije zaljubljena, ali da je sretna.

- Nije da ne izlazim, idem na spojeve, otvorila sam se, dopuštam ljudima da se upoznajemo. Volim imati pametne sugovornike, volim razgovarati, volim da mi kažu nešto lijepo, da mi nije dosadno, ali nije mi se dogodilo da izgubim glavu - objasnila je Elegović.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Iako na pragu 50te glumica s godinama izgleda sve bolje. Rijetko objavljuje provokativne fotografije no onda kada to učini, nastane 'kaos'. Milini pratitelji oduševljeno su komentirali da izgleda bolje no ikad.

Glumica kazališta 'Komedija' pozirala je samo u crnom trikou i štiklama, a pored fotki napisala je: 'Besramna samopromocija'.

- Totalna si bomba od žene. Što starija, to zgodnija - samo su neki od komentara koje su joj 'ostavljali' obožavatelji. Svoju figuru može zahvaliti napornom vježbanju za mjuzikle u kojima glumi, Mila je otvoreno priznala da za pomlađivanje lica koristi hijaluronske filere i to već posljednjih deset godina.

- Ni na facelifting ne bih išla. Narkoze čuvam za nešto drugo. Bore imam jer moramo stariti. Važan je sklad uma, duha i tijela - rekla je tada glumica.