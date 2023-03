Elijah Wood i njegova djevojka opet dočekali dijete u tajnosti: Nisam to htio dijeliti sa svijetom

Glumac Elijah Wood (42) otkrio je da su on i Mette-Marie Kongsved (31) potajno poželjeli dobrodošlicu njihovom drugom zajedničkom djetetu 2022. godine.

Govoreći za Wall Street Journal u ponedjeljak, glumac iz 'Gospodara prstenova' dao je uvid u svoju jutarnju rutinu te kaže kako obično rutina započinje tako što ih vrlo rano probude djeca. Ovo je prvi put da Wood spominje dvoje djece jer glumac i njegova partnerica vode vrlo privatan život.

Foto: New Line Cinema

Par koji je zajedno radio na filmu 'I Don't Feel Home In This World Anymore' iz 2017. godine, dočekao je svoje prvo dijete, Evana (3), na sličan, privatan način 2019. godine. Zapravo, tek je 2020. tijekom pojavljivanja u emisiji 'Late Night With Seth Meyers' otkrio rođenje svog prvog djeteta.

Foto: PA/Pixsell

- I te sam noći saznao da smo trudni. Na Badnjak - rekao je Meyeru.

Tijekom razgovora s WSJ-om, Wood je objasnio da samo oni bliski paru znaju za njegovu djecu preko privatnog Instagram računa.

- Želio sam moći dijeliti fotografije koje nisam nužno želio podijeliti sa svijetom - rekao je Wood.

Foto: J?rg Carstensen/DPA/PIXSELL

Još 2018. Wood i Kongsved potvrdili su svoju vezu nakon što su viđeni kako se drže za ruke u Pasadeni u Kaliforniji. Iako su njih dvoje pokrenuli glasine o zarukama kada je danska producentica viđena kako nosi prsten na lijevoj ruci 2019., čini se da je status veze ovog dvojca danas nepromijenjen.

Najčitaniji članci