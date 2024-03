Elio u 'Jokeru' odgovorio točno na prvih devet pitanja, a onda mu je sreća okrenula leđa...

Hvaranin Elio Salom pokazao je zavidno znanje iz područja sporta, glazbe, filma, ali većeg iznosa koštalo ga je povijesno pitanje na kojem je iskoristio dva jokera, a ipak je na kraju na njega netočno odgovorio. Koji je engleski kralj preminuo pri padu s konja zvanog Sorrel? A) Richard III B) Richard I Lavljeg Srca C) William III Oranski D) William I Osvajač Elio je odgovorio D, a točan je odgovor bio C. Bilo je to jedino pitanje na koje je odgovorio netočno, no zbog prethodno istrošenih jokera bilo je dovoljno da ne osvoji veći iznos.

Foto: Nova TV

Na posljednjem pitanju U kojoj državi možemo u divljini naći zlatnu žabu, jednu od najotrovnijih životinja na svijetu? A) Kolumbiji B) Maleziji C) DR Kongo D) Filipinima, Elio je odlučio odustati te je kviz napustio s 1.000 eura. Bezbrižno odgovarajući, rekao je B) Maleziji, dok se točan odgovor nalazio pod odgovorom A) Kolumbiji.

Foto: Nova TV

Na pitanje s područja filma, znao je odgovoriti zahvaljujući svojoj zaručnici Lukreciji, koja je ujedno i glumica pa je izrazio nadu da će i ona osvojiti nagradu za neku od uloga. Koja je hrvatska glumica 2014. godine osvojila prestižnu britansku nagradu Olivier, za najbolju žensku glumicu u mjuziklu? A) Hana Hegedušić B) Vanda Winter C) Leona Paraminski D) Zrinka Cvitešić Točan odgovor skrivao se iza ponuđene opcije D.

Najviše glavobolje zadalo mu je sportsko pitanje za koje je u pomoć zvao i superjokera, svog prijatelja Ivana, No iako mu je Ivan ponudio točan odgovor B, Elio je na njega iskoristio još i dva dodatna jokera kako bi bio siguran. Koji se austrijski nogometni klub može jedini pohvaliti da je bio prvak njemačke nogometne lige? A) Austria Klagenfurt B) Rapid Beč C) Salzburg D) Sturm Graz

Foto: Nova TV