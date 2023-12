Ella Dvornik nakon ročišta se uz pjesmu opuštala: Pokazala i u kojeg muškarca ima povjerenja

Nakon što su se prošlog tjedna Ella Dvornik (32) i Charles Pearce (45) pojavili na prvom ročištu na sudu u Puli, uskoro bivši bračni par došao je i na drugo ročište u četvrtak. Ovaj put je influencerica i glazbenica odlučila pokazati što je radila nakon toga.

Influencerica Ella je nakon ročišta na svom Instagramu podijelila video iz auta, dok u pozadini svira pjesma 'Just do it'.

Foto: Instagram

U crvenom odijelu i sunčanim naočalima na licu, Ella je pratila ritam pjesme i pjevušila stihove.

Pohvalila se i fotkom sebe i svog odvjetnika.

Foto: Instagram

Uz fotografiju napisala je 'Top G'.

Dok se Ella istaknula u crvenom odijelu, Charles se pojavio u klasičnom stilu - trapericama, košulji, džemperu i sakou.

Podsjetimo, prvo ročište bilo je prošlog tjedna. Oboje su i tada stigli na sud u pratnji svojih odvjetnika.

- Suđenje je zatvoreno za javnost. Nismo u mogućnosti dati više informacija zbog zaštite malodobne djece - naveli su sa suda tada. Uskoro bivši bračni par nije htio ništa komentirati.