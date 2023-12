Ella Dvornik: 'Nisam završila ni srednju školu. Osuđivali su me'

Ella Dvornik (32) u posljednje je vrijeme u centru pozornosti javnosti. Otkrila je da se rastaje od Charlesa Pearcea pa su se susreli na sudu, a nedavno je i na konferenciji 'Beep Up' otkrila da nikada nije završila srednju školu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Srednju Umjetničku školu u Zagrebu napustila je kada je bila drugi razred srednje škole.

- Sve vrijeme me kopkalo to što nikad nisam završila srednju školu. Stalno su me svi osuđivali zbog toga, ali sam osjećala da imam neku ambiciju koju moram ispuniti. Znala sam da neću ići na faks ni ništa - priznala je.

Otkrila je i da ju je napustila kako bi snimala seriju 'Rođaci', ali serija ipak nikada nije ugledala svijetlo dana.

- Koliko god ljudi mislili da je to greška, mislim da sam stvarno naučila puno o životu time što sam na neki način morala naći nešto u čemu sam dobra bez nekakvog znanja, hajmo reći. Sve vrijeme sam nalazila to nešto što bi me ispunilo i na kraju sam došla do ovog i drago mi je, iskreno - dodala je.

Foto: Instagram/Ella Dvornik

Prisjetimo se, Ella je s roditeljima, Danijelom i Dinom Dvornik, snimala seriju 'Dvornikovi', kasnije se počela baviti glazbom, a nedavno je objavila album pod umjetničkim imenom Alterella.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

POGLEDAJTE VIDEO: