Ella Dvornik: Ne znam postoji li išta više što je prirodno na meni

Uvijek volim kad idem iz jedne krajnosti u drugu. Iz tamnosmeđe u bijelo, tad mi je najdraže jer mi je to tad šok, otkrila je Ella Dvornik (31) o čestim transformacijama frizure. U podcastu 'Make up my day' Jelene Perić dotaknula se i oca Dine Dvornika te svoje početne influencerske karijere.

POGLEDAJTE VIDEO:

Otkrila je kako jako voli bijelu boju kose, ali da je teško održava.

Foto: Instagram/Ella Dvornik

- Kad sam cijela neprirodna barem da kosa izgleda prirodno. Ne znam postoji li išta više što je prirodno na meni - našalila se Ella.

Jelena ju je pitala i što misli o tome kada joj ljudi govore da bez tate ne bi bila tu gdje je.

- Bi li moj tata bio Dino Dvornik da nije bilo Borisa? Svi mi nešto nasljeđujemo i to je totalno normalno. Svatko od nas je bio nekako najbolji u svom poslu. Moj tata je bio pjevač, ne glumac - objasnila je Dvornik te se osvrnula na početnu influencersku karijeru.

Foto: Instagram/Ella Dvornik

- Bio je reality show Dvornikovi. Govorili su gledaj ovu glupaču, razmaženu pubertetliju. Onda sam si ja mislila sad ću svima dokazati da nisam takva, da sam normalna, iako nisam bila normalna. Otvorila sam Facebook grupu u kojoj je moglo biti 5000 ljudi. Ja sam imala jako puno ljudi u grupi i počela sam raditi PR za klubove, to je bio moj prvi influence posao - ispričala je Ella pa dodala:

- To bi bilo 10 kuna po osobi koja bi ušla u klub. Po danu sam zarađivala po 1200 kuna, radila sam jedan dan u tjednu. Onda su stigle stranice na Facebooku i tu je krenulo. Sjećam se 2013. sam imala oko 56.000 pratitelja. Tako se zarolalo. Meni se to slučajno dogodilo.

Foto: Instagram/Privatni album

Najčitaniji članci