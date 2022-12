Ella Dvornik o poslu, zahvatima i obitelji: 'U Istri nam je super, djeca imaju divno djetinjstvo'

Biti dio takve kreativne obitelji samo je blagoslov. Da je nekada teško nositi se s poznatim prezimenom - možda je, ali kada ga opravdaš, uspjeh je samo slađi, ispričala je za 24sata Ella Dvornik, koja danas u krugu obitelji slavi 32. rođendan. Tridesete su joj, ističe, sve draže.

- Rođendan sam proslavila prije par dana u Zagrebu s prijateljicama i super smo se provele uz finu večeru i super program u klubu. Od ove godine sam imala puno očekivanja, a dobila sam brojne lekcije koje su me promijenile i očvrsnule u mojim odlukama. Od 2023. tražit ću konkretnije želje jer mislim da sam prošle godine bila nejasna pa sam dobila svašta! - našalila se Ella. Teško je nabrojati na kojim sve projektima radi, ali riječ je o velikom broju njih. Pored toga, u ovo adventsko doba uvela je prije nekoliko godina i AdventEllu, autorski projekt kojim uoči Božića oduševljava pratitelje poklonima.

- Ponosna sam na AdventEllu, autorski projekt koji je svake godine sve jači i postao je sinonim za blagdansko darivanje. Sada imate mnogo sličnih projekata na društvenim mrežama, ali zato se moj tim i ja trudimo svake godine napraviti još jedan iskorak u originalnosti projekta i u tome uspijevamo. Ove godine napravila sam anketu što ljudi žele da im poklanjam i iznenadili su me originalnim željama poput sex igračaka. Sve sam im želje ispunila - govori nam Ella.

Godinama kreira sadržaj i voli biti direktna i autentična. Smatra da to mnoge nervira ili intrigira, a možda i zabavlja, ali u svakom slučaju ne ostavlja ih ravnodušnima. Vjeruje da to i njezini klijenti vole i da zato tako dobro surađuju.

- Ne pristajem na zadane scenarije jer to ubija moju kreativnost. To sam odmah na početku shvatila i tako postavila poslovanje bez kalkuliranja. Sada to radim i u glazbi, snimam ono što želim, pišem tekstove bez cenzure i ne mislim se prilagođavati nikome osim sebi - priča. S producentom Arianom Vuicom radi na multimedijalnom projektu. Na ljeto je Arian rekao da su Ella i on snimili 6-7 pjesama pa nas je zanimalo nešto više o toj suradnji.

- Prvu pjesmu objavit ću početkom 2023. Snimila sam autorskih materijala za dva albuma, a sada imam težak posao odabrati one koje će biti objavljene. Suradnja s Arianom je fenomenalna, dugo se poznajemo, prijatelji smo od malena i najlogičnije i prirodnije mi je bilo s njim uči u studio i potpuno mu vjerovati - hvali Ella kolegu.

Otvoreno je govorila o operaciji nosa, povećanju grudi, uklanjanju tetovaže, stavljanju 'bridgea'... Iako se radi o njezinu tijelu, pojedinci smatraju da mogu komentirati sve i svašta pa tako negativnih komentara ne manjka ispod objava o korekciji i zahvatima.

- Dok sam bila jako mlada, u najosjetljivijim godinama jako su me pogađali tuđi komentari. Ali čovjek očvrsne, počinje shvaćati pozadinu tih komentara i od tada me ništa od toga ne dotakne. Zapravo mi je dosadno čitati jedne te iste komentare. Gdje je nestala originalnost?! Kada se netko uistinu potrudi tada mi je zadovoljstvo odgovoriti, u mom stilu. O estetskim zahvatima prije nitko nije želio govoriti. To se tajilo, demantiralo. Nikada mi to nije bilo jasno. Osobno volim podijeliti svoje iskustvo jer znam da će nekome pomoći. Odgovaram na sva pitanja koja su i mene mučila prije odlaska na zahvat ili tretman - iskreno kaže.

Prije nešto više od godinu dana krenula je sa treninzima i pravilnom prehranom jer joj se nije sviđala linija nakon dva porođaja. I dalje pazi i vježba, ali si da oduška tijekom praznika:

- Opustim se tijekom blagdana i uživam! Znam da ću nakon 1.1. ponovo krenuti s režimom i nemam grižnju savjesti. Mislim da ničime u životu ne treba robovati, ali isto tako ne želim da propadne cijeli uloženi trud. Od hrane volim sve, a tatarski mi je na vrhu liste omiljenih jela.

Sa suprugom Charlesom (44) i kćerima Balie Dee (5) te Lumi Wren (2) se preselila u Istru, gdje uživaju u prirodi, većem prostoru i slobodi. Ellina majka, Danijela Dvornik (55), živi u Sutivanu na Braču, gdje je uredila obiteljsku kuću pa se sad rjeđe vidi s kćeri.

- U Istri je predivan život za našu obitelj. Djeca uživaju, imaju divno djetinjstvo i meni je to najbitnije. U Zagrebu sam svaki tjedan tako da zapravo uživam u najboljem od obje destinacije i ništa mi ne nedostaje. Zbog veće udaljenosti mama i ja više nismo toliko često zajedno kao prije, ali tu je tehnologija koja nam omogućava da se često čujemo i vidimo barem preko ekrana. No, kad se napokon okupimo tu vam je uvijek puno smijeha. Kada mama dođe puno mi pomogne i dane provodimo obilazeći divna mjesta u Istri - priča.

Majčinstvo i poslovne obveze usklađuje, kaže, jednostavno kao i svaka majka. Osim toga, djeca imaju i tatu, a u poslu je, nažalost, nitko ne može zamijeniti. Život joj zato olakšava njezin tim, u smislu dogovora poslova, slaganja kalendara obveza i komunikacije s medijima. Kako nam se bliži Božić i Nova godina, zanimalo nas je kako će provesti blagdane te planira li sa Charlesom i djecom negdje otputovati...

- Imali smo brojne planove no na kraju, Božić ćemo proslaviti u Istri, u krugu obitelji, mirno i opušteno što želim i svima vama! - rekla je za kraj.

