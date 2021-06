Ella Dvornik (30) se u svoj posljednjem videu na društvenim mrežama estetskim zahvatima koje je dosad imala. Među njima su hijaluronski fileri za usne, operacija nosa, baby botox i nekoliko dentalnih korekcija.

U ovom videu Ella pozira uz pjesmu 'Short dick man' ('Muškarac kratkog penisa'), a objava je izazvala burne reakcije njezinih fanova, među kojima se izdvojio komentar jedne pratiteljice.

- Pjesma koja puno govori o tvom mužu - napisala je ispod objave.

- Ol je i tebe je*o? - odgovorila joj je Ella i skupila brojne lajkove na komentar.

Čini se da pratiteljica ipak nije imala loše namjere, te se u sljedećem komentaru ispričala blogerici.

- Don't want no short dick man. Na taj sam se dio referirala... nisam mislila ništa loše... naprotiv... Trebala sam odmah napisat na koji dio pjesme mislim, ovako ispalo da se*uckam, a nije mi bila namjera. Sorry" - napisala je.

- Sve OK. Ja sam uvijek za za*ebanciju kako se i vidi iz priloženog - odgovorila joj je Ella.