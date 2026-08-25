Ella Dvornik otkrila zašto jedva čeka povratak kćeri u Zagreb

Jedva čekam da se vrate Balie i Lumi danas. Puno mi je lakše raditi kad su tu. Taman mi daju dovoljnu dozu stresa da se motiviram i inspiriram. Znam da vjerojatno većini to nema smisla, ali ja u miru ne mogu raditi. Moram biti bar malo na rubu, inače se previše opustim, napisala je Ella Dvornik (35) na Instagramu.

Ella trenutačno živi u Zagrebu, a prema privremenoj sudskoj odluci kćeri žive s ocem Charlesom Pearceom u njihovoj obiteljskoj kući u Istri. Zbog takve odluke Ella i Charles svaki drugi tjedan provode sedam dana zajedno s djecom pod istim krovom.

- Ovo je najveći apsurd ikad, ali čisto da znate da i to postoji. Kad je mojih sedam dana ja ih provodim u istoj kući s bivšim suprugom i kćerima. Dakle, sedam dana živimo svi zajedno svaki drugi tjedan, sretna obitelj. Mogu se rugati ovome jer ni meni ni njemu nije to drago, ali tako su stavili - otkrila je ranije influencerica.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Nedavno je dala naslutiti da bi svemu uskoro trebao biti kraj.

- Jedino što je super u cijeloj priči je to da su one na istom mjestu... Ne mogu zamisliti kako bi bilo da moraju živjeti na dvije lokacije. Nije najbolje, ali trebao bi uskoro biti kraj pa fingers crossed - rekla je za IN magazin.

Posljednjih mjeseci Ella radi na nekoliko različitih projekata. U travnju je za IN magazin ispričala da crta, radi glazbu i sadržaj za društvene mreže, uređuje stari namještaj te razvija vlastiti parfem. Tad je rekla i da bi svoje radove voljela predstaviti na izložbi.

Čini se da su dio njezine kreativnosti naslijedile i kćeri. Za stariju Balie kaže da već pokazuje zanimanje i talent za crtanje, dok Lumi više privlači moda. Ella pritom ne želi određivati kojim će putem krenuti, nego ih želi pustiti da same pronađu ono što ih zanima.