Obavijesti

Show

Komentari 1
IMAO BI 62 GODINE

Ella Dvornik na očev rođendan objavila što je Dino govorio o njoj: Radije sam joj kupio plejku

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Ella Dvornik na očev rođendan objavila što je Dino govorio o njoj: Radije sam joj kupio plejku
3
ARHIVA - Zagreb: Dino, Danijela i Ella Dvornik | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ella je na Instagramu podijelila stare fotografije i izjave legendarnog glazbenika

Admiral

Dino Dvornik danas bi proslavio 62. rođendan, a njegova kći Ella Dvornik tim je povodom zavirila u stare fotografije i intervjue te izdvojila rečenice koje joj i gotovo dva desetljeća nakon njegove smrti posebno privlače pažnju.

PREPOZNAJETE LI IH? FOTO Evo kako izgledaju naši slavni bez photoshopa i filtera
FOTO Evo kako izgledaju naši slavni bez photoshopa i filtera

- Imao bi 62 godine, a prošlo je 18 od kad ga nema. Pa evo par izjava koje sam iskopala i koje su mi zanimljive - napisala je na Instagramu. 

Foto: Instagram

Među prizorima iz različitih razdoblja Dinina života našli su se i isječci starih razgovora u kojima je bez puno zadrške govorio o glazbi, obitelji, vlastitim pogreškama i načinu na koji je gledao na odrastanje svoje kćeri. Posebnu pažnju privukle su njegove riječi o Elli i roditeljstvu.

Dino je svojedobno priznao da nije bio otac koji će dijete tjerati da pod svaku cijenu slijedi uobičajeni put. Govorio je, među ostalim, kako joj je radije kupio PlayStation nego inzistirao na školi, uvjeren da se mnogo toga važnog u životu ne može naučiti iz knjiga.

Ella je podsjetila i na njegove izjave o glazbi i tehnologiji. Dino je rano prihvatio računala kao alat za stvaranje glazbe, u vrijeme kad to na domaćoj sceni još nije bilo uobičajeno, a upravo ga je stalna potreba za eksperimentiranjem učinila jednim od najprepoznatljivijih autora svoje generacije.

ARHIVA - 20.8.1964. Split: Ro?en Dino Dvornik
ARHIVA - 20.8.1964. Split: Ro?en Dino Dvornik | Foto: Boris Scitar/PIXSELL

U starim intervjuima bez uljepšavanja je govorio i o težim razdobljima života, borbi s ovisnošću te odnosu sa svojim ocem, legendarnim glumcem Borisom Dvornikom. Dino Dvornik preminuo je 2008. godine, no njegove pjesme i dalje imaju svoje mjesto među novim generacijama slušatelja. To se vidjelo i u komentarima ispod Elline objave.

- Fali jako on i njegova muzika. Čovjek čiste duše ispred svog vremena - napisala je jedna pratiteljica, dok je druga kratko poručila: 'Dino živi vječno u našim zvučnicima i slušalicama'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Vanja Horvat u javnosti nakon dugo vremena: Na Mirogoju se oprostila od bivše svekrve
BIVŠA MAMIĆEVA SUPRUGA

Vanja Horvat u javnosti nakon dugo vremena: Na Mirogoju se oprostila od bivše svekrve

Bivša supruga Zorana Mamića na zagrebačkom Mirogoju oprostila se od svoje bivše svekrve, Luce Mamić, majke Stojana, Zdravka i Zorana Mamića.
FOTO Antonija Blaće pokazala kako joj stoji kupaći kostim
ZDRAVO ŽIVI

FOTO Antonija Blaće pokazala kako joj stoji kupaći kostim

Zaletit ću se još sigurno na more, ali remont je već krenuo, poručila je voditeljica Antonija Blaće (46). Voditeljica se u crnom jednodijelnom kupaćem prošetala uz bazen s punim pladnjem hrane i pokazala figuru nakon godina treninga i pažljivije prehrane
FOTO Sandra Bagarić u toplesu
VRUĆI KADROVI

FOTO Sandra Bagarić u toplesu

Upila sam toliko sunca da ću cijelu godinu isijavati toplinom, poručila je operna pjevačica Sandra Bagarić (52) s plaže. Prepustila se sunčanju u toplesu, a na sebi je imala samo narančasti donji dio bikinija. Smjestila se na ručnik tik uz more, leđima okrenuta objektivu, dok joj je kosa padala preko ramena i leđa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026