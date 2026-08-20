Ella Dvornik na očev rođendan objavila što je Dino govorio o njoj: Radije sam joj kupio plejku

Dino Dvornik danas bi proslavio 62. rođendan, a njegova kći Ella Dvornik tim je povodom zavirila u stare fotografije i intervjue te izdvojila rečenice koje joj i gotovo dva desetljeća nakon njegove smrti posebno privlače pažnju.

- Imao bi 62 godine, a prošlo je 18 od kad ga nema. Pa evo par izjava koje sam iskopala i koje su mi zanimljive - napisala je na Instagramu.

Foto: Instagram

Među prizorima iz različitih razdoblja Dinina života našli su se i isječci starih razgovora u kojima je bez puno zadrške govorio o glazbi, obitelji, vlastitim pogreškama i načinu na koji je gledao na odrastanje svoje kćeri. Posebnu pažnju privukle su njegove riječi o Elli i roditeljstvu.

Dino je svojedobno priznao da nije bio otac koji će dijete tjerati da pod svaku cijenu slijedi uobičajeni put. Govorio je, među ostalim, kako joj je radije kupio PlayStation nego inzistirao na školi, uvjeren da se mnogo toga važnog u životu ne može naučiti iz knjiga.

Ella je podsjetila i na njegove izjave o glazbi i tehnologiji. Dino je rano prihvatio računala kao alat za stvaranje glazbe, u vrijeme kad to na domaćoj sceni još nije bilo uobičajeno, a upravo ga je stalna potreba za eksperimentiranjem učinila jednim od najprepoznatljivijih autora svoje generacije.

ARHIVA - 20.8.1964. Split: Ro?en Dino Dvornik | Foto: Boris Scitar/PIXSELL

U starim intervjuima bez uljepšavanja je govorio i o težim razdobljima života, borbi s ovisnošću te odnosu sa svojim ocem, legendarnim glumcem Borisom Dvornikom. Dino Dvornik preminuo je 2008. godine, no njegove pjesme i dalje imaju svoje mjesto među novim generacijama slušatelja. To se vidjelo i u komentarima ispod Elline objave.

- Fali jako on i njegova muzika. Čovjek čiste duše ispred svog vremena - napisala je jedna pratiteljica, dok je druga kratko poručila: 'Dino živi vječno u našim zvučnicima i slušalicama'.