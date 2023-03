Ella Dvornik o velikoj boli: 'Muž je morao doći po mene, nisam mogla voziti. Oduran osjećaj'

Kći pokojnog Dine Dvornika i influencerica Ella Dvornik Pearce (32) često objavljuje stvari vezane za svoj privatni život na društvenim mrežama, a na njezin Instagram profil broji više od 545 tisuća pratitelja.

Na svom Instagram Storyju, Ella je podijelila kako boluje od gripe, navela je simptome s kojima se bori te zamolila pratitelje da podijele i svoja iskustva s gripom.

- Tko god je pustio ovu gripu iz laboratorija neka je ljubazno vrati natrag jer ovo nije nimalo lijepo. Hvala - poručila je.

Nedugo zatim objavila je i crno-bijelu fotografiju na kojoj ima sklopljene oči, a na fotografiji je postavila i anketu s pitanjem:

- Vi koji ste pokupili ovu gripu. Kakvi su vam simptomi? Jer ovo je prečudno.

Pratitelji su odmah podijelili svoja iskustva, a jedna pratiteljica je napisala kako ima borbu s baš jakim migrenama. Ella se poistovjetila s njom.

- Znači, mene je na putu do doma uhvatila tolika migrena da su me i vrat i leđa počela boljeti i krenulo mi se povraćati. Ostavila sam auto u Opatiji i muž je morao doći po mene s drugim autom jer nisam mogla voziti. Najodurniji osjećaj ikad - otkrila je.

Da Ella nije sama u ovom problemu, složili su se brojni njezini pratitelji koji su preboljeli gripu, a samo neki od komentara u anketi glasili su: 'Raspadala sam se', 'Užasni bolovi', 'Plakala sam od bolova u grlu', 'Migrene, bolovi kostiju'.

Poznato je kako Ella dijeli svoja osobna iskustva vezano za zdravlje, kako mentalno, tako i fizičko. Tako je jednom prilikom podijelila svoja iskustva s poremećajem u prehrani kako bi pomogla mnogim ljudima koji je prate te koji se možda bore sa istim problemom.

- Kao što znate i ja sam nekoć imala poremećaje u prehrani. Znam koja je to psihička borba. To se ne može opisati riječima. Nitko to ne razumije, i tko nije doživio neće ni shvatiti, ali to je ozbiljan problem. Mnogi ljudi postanu žrtve zbog manjka vjere i samopouzdanja, a to potiče i anksioznost i depresiju. Dok neki to smatraju željom da budu mršavi ili fit - ovaj problem je puno dublji rekla je Ella pa dodala:

- Vjerujte mi da oni koji imaju ove poremećaje su izuzetno inteligentni, samostalni ljudi koji će radije nauditi sebi nego drugima. To su ljudi puni dobrote i veselja, ali puni demona i očekivanja. Nešto što se prikralo kao nevina dijeta, postane horor. Znam, živjela sam taj horor. I možete reći da sam si ga sama stvorila, i jesam, ali samo kao odvod za probleme koje sam imala u sebi. To je grozan život, koji utječe više na ljude oko vas nego na vas same.

