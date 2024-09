Ella Dvornik priznala što misli o bivšem suprugu: 'To su sve bile lekcije, ali sve bih ponovila...'

Da bar i ja doživim rastavu nekad... Jer sam u braku bila dvije godine, a u rastavi sam već tri i kako mi se čini - samo je nebo granica. Malo mi fali da počnem pisati djeda mrazu, možda njega saslušaju pa ubrzaju, poručila je nedavno glazbenica i influencerica Ella Dvornik (33). Dok čeka službeni razvod od Charlesa Pearcea (46), otkrila je što misli o bivšem suprugu.

- Razvod još traje, ali ne doživljavam ga kao loš san. To je samo jedna faza u životu iz koje učim i idem dalje. Ne smatram to ni greškom. Da moram sve ponoviti, ponovila bih, to su sve bile lekcije i blagoslovi. I mi smo danas ljudi koji jesmo zbog toga. Zahvalna sam na cijelom iskustvu, imamo dvije divne kćerkice i puno lijepih uspomena, a sigurna sam da ćemo u budućnosti biti odlični prijatelji i da ćemo se smijati svemu što se dogodilo - rekla je Ella Dvornik za Večernji list.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Priznala je da o novom partneru još uvijek ne razmišlja.

- No trenutačno ne razmišljam o tome, sada bih se htjela ponajprije posvetiti sebi, iako ne odbacujem mogućnost da se dogodi. Nisam nikad planirala zaljubiti se, to se nekako samo dogodi, pa ako bude suđeno dogodit će se, a i ako se ne dogodi, mogu vam reći da sam sasvim zadovoljna i ostanem li solo - kazala je.

U razgovoru se prisjetila preminulog oca, kralja funka Dine Dvornika, za kojeg je rekla da bi bio ponosan na nju. S majkom Danijelom stalno je u kontaktu i velika joj je podrška, a dotaknula se i Severine, koju je srpska policija nedavno ispitivala na granici.

- Severina i ja uvijek se podržavamo. Mislim da je situacija na granici bila apsurdna, ali ona je uvijek znala kako se nositi s time. Drago mi je što je čvrstog stava i što nije generalizirala cijeli narod zbog čina nekoliko pojedinaca. Ne mislim da se trebaju sada svi opet početi svađati. Ljubav je najbolja osveta - poručuje Ella.

Foto: Instagram