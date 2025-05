Ella Dvornik upozorila fanove: 'Nisam dala ni glas ni dozvolu'

Influencerica Ella Dvornik upozorila je putem Instagrama svoje pratitelje na novu vrstu internetske prijevare u kojoj se neovlašteno koristi njezin identitet. U objavi je istaknula kako su njezin lik i, što je posebno zabrinjavajuće, glas iskorišteni za promociju sumnjive online igre, bez njezina znanja ili pristanka.

23.12 1990. Zagreb: Rođena Ella Dvornik | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Nisam dala dozvolu da mi se koristi faca i glas za tu neku igricu koja vam iskače, a to možete zaključiti po tome što taj AI glas pravilno priča hrvatski za razliku od mene. Da ne stavljam sad cijeli video tu, možda to i žele. Uglavnom, nemojte to skidati što god da je. I evo screen ako vam izleti ta 'kokoš' čisto da mi ne šaljete svi - napisala je Ella.

Foto: Instagram

Priložila je i screenshot oglasa s njezinim likom te zamolila pratitelje da ignoriraju sadržaj i ne skidaju aplikaciju koju isti promovira.

Ella nije jedina žrtva ove vrste digitalne manipulacije. Pjevačica Nina Badrić već je ranije upozorila na sličnu situaciju. Naime, dobila je poruku zabrinute pratiteljice koja je naišla na video u kojem navodno promovira keto proizvod za mršavljenje i izjavljuje uvredljive komentare o ljudima koji vježbaju.

Badrić je oštro demantirala bilo kakvu povezanost s tim sadržajem.

- Vjerujem da ste dovoljno pametni da prepoznate lažne vijesti. Ako nešto ne objavim na svom službenom profilu, onda je jasno da iza toga ne stojim - poručila je tom prilikom.