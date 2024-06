Ella i Charles upoznali su se kad su joj bile 22 godine, a nekada ju je zvao 'ljubav svog života'

Naša najpoznatija influencerica Ella Dvornik (33) i Charles Pearce (47) trenutačno su u brakorazvodnoj parnici. Nakon četiri godine braka, njihovoj ljubavi je došao kraj još prošle godine. Razvod su pokrenuli prošle godine u tajnosti, a zajedno imaju dvije kćerkice. Njihova ljubavna priča započela je još 2014. godine...

Ella i 13-godina stariji poduzetnik upoznali su se u jednom kafiću 2014. godine, a dvije godine kasnije pale su i zaruke u Japanu.

- Sve je počelo uz pivo. Sjedili smo u baru, jedinom u kojem je bilo dozvoljeno pušenje i slušali smo neku ženu koja je pokušavala pjevati. Do trenutka kada smo naručili i treće pivo, već smo počeli ispovijedati se jedno drugome. Pričali smo o prošlosti i o onome što želimo od budućnosti. Svidio mi se njegov britanski naglasak, dok je on smatrao da je moj izgovor engleskog jako zabavan. Ponašao se prema meni kao prema dami, iako se nikada u životu nisam tako osjećala. Bilo je nešto u zraku i oboje smo osjetili da to neće biti samo jedna od onih noći - napisala je jednom prilikom Ella također na svom Instagramu.

Nedavno se i Charles prisjetio njihovog prvog susreta te otkrio gdje su se upoznali. U objavi iz listopada 2013. godine ističe da se nalazi u baru u Kopenhagenu i pije pivo, a otkrio da je upravo tu prvi put upoznao uskoro bivšu suprugu.

- Našao sam svoju ljubav u Kopenhagenu... ili sam barem tako mislio. Naš prvi spoj u Kopenhagenu, listopad 2013.! Nekoliko mjeseci kasnije, baš na današnji dan, srce me odvelo u njezin klub s ogromnim buketom i rekao sam joj: 'Dođi sa mnom u London ili me nikad više nećeš vidjeti'. Nekoliko dana nakon, uselila se k meni u Londonu - napisao je Charles.

Zagreb: Poznati na 20. ro?endanu magazina Cosmopolitan | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Za vjenčanje iz snova otišli su 2019. godine skroz do Las Vegasa gdje su svoju vezu okrunili brakom na Valentinovo. Charles je pjevačicu često nazivao 'ljubavlju svog života', a kada su se upoznali ona je imala 22 godine.

Foto: Instagram

- Prije 5 godina kad smo se upoznali, Charles me htio odvesti u Las Vegas da se vjenčamo, ali ja nisam imala vizu. No sad je imam! Ima li boljeg načina da napravimo epski sretan kraj nego da ga ispoštujemo drugim epskim i sretnim početkom! Posljednje tri godine, otkad smo zaručeni, pokušavamo isplanirati vjenčanje, ali kako su nam obitelji na drugim krajevima Europe, to je bilo jako teško! Tako smo napravili ono što nabolje radimo, kako bi Frank rekao 'na naš način' - napisala je tada pjevačica na Instagramu.

2017. je par dobio kćerkicu Balie Dee, koja je ime dobila po otoku Baliju, na koje su Ella i Charles imali jedno od, kako je jednom prilikom objasnila, 'najznačajnijih putovanja'. Drugu kćerkicu Lumi Wren dobili su 2020. godine, a influencerica ju je rodila u zagrebačkoj privatnoj bolnici u 37. tjednu trudnoće.

Foto: Instagram