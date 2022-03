Ella odgovorila na kritike o neopranom rublju: 'Nitko ne bi mario da je muškarac prljav'

Ella Dvornik (31) na Facebook profilu nedavno je objavila fotografiju na kojoj nasmiješena pozira na hrpi prljavog rublja i tako privukla pažnju pratitelja. 'To nije prljavi veš, to mi je set za fotkanje', napisala je Ella u objavi, a s obzirom na to da joj se u komentarima javilo puno 'dežurnih kritičara', influenserica se ispod nove fotografije osvrnula na stereotipe i društveno nametnuta mišljenja o ženama.

- Dan žena je prošao, ali ja sam se htjela posvetiti nekim stereotipima i zamjerkama koje se vežu uz žene. Žene i pranje veša, žene i pranje kuhinje, žene i njihove bradavice. S druge strane, sve ove fotke ne bi jednako odjeknule da je umjesto mene bio muškarac. Niti bi bio bitan veš, niti bi mu itko zamjerao, a ono najžalosnije u svemu je što ove zamjerke imaju uglavnom žene prema ženama - započela je Ella pa nastavila:

- Naše bradavice su provokativne, a muške nisu. Ako je veš prljav i mi smo, a ne oni. Ako suđe nije oprano, žena ga nije oprala, a ne njezin muž. Ako muž čuva djecu dok mi radimo, on je tako brižan i blago nama. Drage moje žene nismo tu da jedna drugu srušimo, već da se uzdižemo. Ljudi smo, imamo prljavi veš i imamo prljavo suđe. Neki ga uslikaju, a neki ne. Ali svi ga imamo, čak i oni najuredniji moraju oprati veš i suđe. Nema opranog bez prljavog, nema lošeg bez dobrog.

Ella je od ranije poznata publici po tome što se na društvenim mrežama često osvrće na obične, životne teme kojima mnogi ne posvećuju previše pažnje, jer su 'uobičajene' i jer smo na njih 'navikli'. Ipak, upravo zbog ovakvih tema, influenserica na društvenim mrežama često ima velik odaziv pratitelja koji s njom rado podijele vlastito mišljenje.

U već navedenoj objavi Ella se za kraj obratila svim ženama te im poručila da počnu međusobno podržavati jedna drugu.

- Naša misija nije da gledamo druge i osuđujemo ih, već da živimo život bez da ugrožavamo druge svojim odlukama. Vaša prljava kuća ne ugrožava nikoga. Dok god tuđe odluke ne ugrožavaju vaš život na bilo koji način, podržite ih. Jer tu smo da budem drugačiji, a ne isti. Ljepota je u različitosti. Žene su divne, kreativne, vrijedne. I muškarci to vide u nama. Zašto to mi nekad ne vidimo? - zaključila je.

U samo dva dana influenserica je na objavi prikupila više od tisuće lajkova i pregršt komentara vjernih pratitelja.

- Mislim da je kod tebe najveći problem što si mlada, zgodna, ostvarena i uspješna. Lako za prljavi veš. Ali to se ne oprašta - napisala je Elli pratiteljica, a ona joj je odgovorila:

- Ako mi je to najveći problem, onda mi nema premca.

Ispod objave nastavili su se nizati komentari podrške te pohvale za tekst koji je napisala.