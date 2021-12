Influencerica Ella Dvornik (30) na društvenim mrežama otvoreno priča o svojim estetskih zahvatima. Priznala je da je operirala nos i grudi, te da u lice ubrizgava botoks. I dok je neki od pratitelja podržavaju u tome, ima i onih koji smatraju da je pretjerala.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ovoga puta, na svom Instagram profilu objavila je dvije fotke u crnom sakou ispod kojeg nije obukla grudnjak.

- Ful volim dane u mjesecu kad mi se moja 'muška' energija pomiješa sa 'ženskom'. Je l' se i vama to dešava? - napisala je Ella u opisu objave, na kojoj je skupila više od 21 tisuće lajkova.

- Sorry Ella, ali s ovom transformacijom izgubila si sebe.. Izgledaš mi tako prozirno... Sjećam se kad sam te u Opatiji upoznala tad si mi bila kao raketa.. Sorry - komentirala je pratiteljica, a Ella joj je odgovorila kako je to ok i da je bitno da su svi sretni.

- Oduvijek si mi simpa, sjećam te se dok si bila klinka, divila sam se tvojoj unutarnjoj snazi... pratim te odavno,ali ženo ne sličiš na sebe... ne bih te prepoznala da nisam vidjela iznad posta tvoje ime - glasio je drugi komentar.

- Da me vidiš uživo tek onda bi se šokirala. Tako sve tete na kiosku kad me vide - našalila se Ella.

Međutim, bilo je i onih kojima se Ellina nova fotka svidjela. 'Najljepša slika ikad', 'Savršena', 'Božanstvena' i 'Goriš', pisali su joj.