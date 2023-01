Emilia Clarke nasmijala fanove: 'Najjače obrve u Hollywoodu...'

Britanska glumica Emilia Clarke (36) postala je hit na društvenim mrežama zbog izraza lica tijekom intervjua za Variety na Sundance Film Festivalu.

Tijekom razgovora je Emilia cijelo vrijeme izmijenjivala živahne izraze lica te podizala obrve, a to je izazvalo pažnju velikog broja gledatelja.

'Njezine obrve govore sve', 'Emilia Clarke ima najjače obrve u Hollywoodu', 'Mora da je bilo jako teško kontrolirati njezine obrve u Igri prijestolja', neki su od komentara na Twitteru.

Emilia, najpoznatija je po ulozi Daenerys Targaryen u HBO seriji 'Game of Thrones', rekla je da jednostavno ne može gledati seriju 'House of the Dragon'.

- Ne mogu. Oprostite mi, čudno mi je gledati to. Drago mi je da je serija snimljena i da je pokupila nagrade, ali ja ne mogu to gledati. To vam je kao da vas netko pozove na godišnjicu mature koja nije vaša, eto takav je osjećaj - rekla je glumica.

Inače, serija 'House of the Dragon' dobila je nagradu za najbolju dramu na dodjeli Zlatnih globusa.

