Kada se dogodio lockdown nisam više mogla otvarati školu i bila sam prisiljena raditi online, imala sam ogroman otpor. Dosta vremena sam provodila sama sa sobom, sa svojim psom, kuhala sam, pekla, nabila kilograme, ispričala je Emilija Kokić (53) za RTL.hr.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Teško sam se nosila s pandemijom pogotovo jer mi je škola pjevanja bila zatvorena godinu i pol dana. Nisam, dakle, ništa radila. Pjevanje je specifično i postoji velika opasnost o širenja virusa bez obzira na to što imamo masku - dodala je.

Zadarska pjevačica senzacionalno je osvojila Eurosong 1989. zajedno s grupom Rivom s pjesmom 'Rock me baby'.

- Kada mi kažete da sam jedna od žena koja je utjecala na hrvatsku glazbu i kada vratim film unazad onda znam da mislite na moj najveći uspjeh, a to je pobjeda na Eurosongu koja se dogodila s grupom Riva. Razumijem da je to ušlo u povijest, razumijem da je to veliko, ali kada mi kažete da sam ja ta žena, imam osjećaj kao da pričate o nekom drugom - rekla je Emilija.

Emilija tvrdi da se, unatoč tome što glazbenik nekad napravi sve dobro na Eurosongu, dogodi i loša sreća, poput prošlogodišnjeg nastupa Albine Grčić.

- Festival je takav, nisam sigurna da se baš radi o tome da ljudi koji rade na tome nisu talentirani. Podržavam sve ljude koji misle da imaju nešto dati tom festivalu. Važno je da se poklopi autentičnost izvođača sa senzibilitetom i rukopisom autora. Važno je da ljudi pršte na toj pozornici strašću, radošću, željom. Eurosong je takav - poručila je.