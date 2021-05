Emilija Kokić (53), razočarana je plasmanom Hrvatske na ovogodišnjem Eurosongu, no uvjerena je kako je riječ o igri velikih brojeva. Odbacuje ideje raznih teorija zavjere koje su se u međuvremenu pojavile, a za Albinin nastup ima samo riječi hvale.

- Razumijem osjećaj nepravde, i ja sam ga imala jer je stvarno sve zvučalo i izgledalo odlično, međutim mjesta ima koliko ima, a ljudi koji dobiju glasove ulaze na ta mjesta. Pretpostavljam da nije ništa osobno. Sumnjam da je netko rekao 'E sad mi nećemo dati Hrvatskoj da uđe u finale', sumnjam da može postojati takva logika na jednom takvom festivalu. To je tako, to je lutrija. Nakon što se sve odigra, ljudi svakako reagiraju, misle da smo pokradeni i da je riječ o politici kako bi mogli prihvatiti takav rezultat, a nikome se ne sviđa. No nitko nije imao ništa protiv Hrvatske - rekla nam je Emilija.

Takav osjećaj, kaže, onda mogu imati svi koji nisu ušli u finale, a pretpostavlja da nije tako.

- Čovjek mora moći racionalizirati kad se emocije slegnu, kad ljutnja prođe, taj osjećaj nepravde splasne, kao i ono 'sad ću vas ja tužit sudu za Eurosong'... - kaže Emilija.

Albinin plasman osobno ju je jako razočarao.

- Ma grozno, baš mi je žao bilo, naravno, baš sam imala osjećaj loše sreće. Nisam pronašla ništa u tom trenutku zbog čega je ona trebala biti van te finalne večeri. Dapače, naljutila sam se jer je meni Belgija bila bez veze, pa sam se pitala što ona radi u finalu, a mi ne. Pretpostavljam da će svatko tko je gledao pronaći neku zemlju ili izvođača koji mu nije sjeo, a ušao je među tih deset i imati taj osjećaj nepravde koji čovjek nosi nakon toga i ljutiti se... Vjerojatno će biti komentara tipa: 'Neću više nikad gledati taj Eurosong, to je bez veze festival, ljudi će pomisliti da je namješteno, no riječ je o brojkama. Toliki broj ljudi koji je glasovao... Sumnjam da se time manipuliralo.

Albinin nastup ocijenila je sjajnim.

- Albina mi je bila fantastična, stvarno. I vizualno i vokalno. Sve je bilo precizno, stvarno izvrsno. Kostimi isto, izgledali su svjetski, vanzemaljski. Baš kao da su došli s neke planete, kao iz nekog SF filma. Meni se to sviđa. Jako lijepo izdizajnirano, koreografija mi je bila odlična. Kompletno sve, da ne analiziram dio po dio, ukupan dojam je bio - čista petica. Stvarno, sve pohvale. Sjajno. Njezin izraz lica, recimo, tu čovjek iščita podsvjesno, može primijetiti je li mu nešto simpatično ili nije, samo od tog najjednostavnijeg načina gledanja. Promatraš je li ti netko simpatičan ili nije, ona meni je. Baš mi je privlačna. Opet bih je gledala - kaže Emilija.

Nije joj, kaže, mogla pronaći ni jednu zamjerku.

- Nikakvu zamjerku nemam, niti ideju o tome što bi moglo drukčije da bi bilo bolje, stvarno nemam. Da i imam, bilo bi to komentiranje onog u čemu sam 'doma', pjevanja, a tu joj nemam što za zamjeriti - rekla nam je pjevačica.

Za Albinu i njezin tim ima samo riječi podrške.

- Stvarno, čekamo vas, dođite nam uzdignute glave i ponosno, bez obzira na rezultat. Bili ste fantastični, bili ste odlični i tako kao tim nastavite raditi dalje - poručila im je Emilija i dodala: - Ja ih srcem podržavam i želim im sve najbolje u budućnosti. Jedan nastup ne može govoriti sve o nekoj osobi. Ovo je tek njezin početak, stvarno je divno iskustvo uopće biti tamo i osjetiti takve pozornice i takve vrhunske organizacijske trenutke... Čovjek nema baš priliku često biti na takvim mjestima, tako da sam sigurna da će se ona, jer je mlada, vratiti s punim srcem, puna lijepih iskustava. Sad je samo važno da joj rezultat ne sjedne na loše mjesto.

Emilija se nada i da Albina ovo iskustvo neće uzeti k srcu.

- Moglo bi se dogoditi da joj to bude loša startna energija za dalje jer čovjek može negdje pomisliti 'Aha, vjerojatno nisam bila dovoljno dobra kad nisam ušla u finale', a to bi bio grijeh pomisliti. Da se veže za rezultat. Nadam se da se neće negdje u nju neće uvući osjećaj da ipak nije bila dovoljno dobra, da je još nešto trebala. Nadam se da neće krenuti iznutra negativno prema sebi. Mislim da je važno da se to ne dogodi. To bi joj mogla biti prepreka u budućnosti, i to ne samo u karijeri. Što god da čovjek radi ako ima loše mišljenje o sebi - ako misli da nije dovoljno dobar ili ako misli da je negdje pogriješio, pogotovo kad ima rezultat koji kaže 'Aha, nisi ušla u finale', onda ima 'argument' da potkrijepi tu ideju da nije dovoljno dobar. To bi bilo šteta jer je jako talentirana. Primijetila sam je još u Voiceu, zapela mi je za oko i za uho i rekla sam 'ova cura mi je super'. Čini mi se da ima predispozicije da svojim glasom i svojom energijom napravi karijeru - kaže Emilija.

Pjevačica nam je prokomentirala i ostale nastupe.

- Ako pričamo o najgorim izvedbama, meni su to bile Australija, Belgija, Rumunjska, koja je distonirala, mislim žena je imala falš tonove. Pretpostavljam da je trema učinila svoje. Kao osoba koja je tamo bila mogu to razumjeti. Mogu razumjeti što se dogodi. Stvarno nije jednostavno ne osjetiti barem uzbuđenje, a gora varijanta koja ide iza toga je trema, koja na žalost nekog pojede. Mislim da se to dogodilo Rumunjki i stvarno je malo loše zvučala. Australija je od onog što sam čula u isječcima, bila loša. Belgija je ušla u finale, a meni je bila najgora tu večer, ne znam iz kojeg razloga. Vjerojatno zato što su mi sve pjesme te polufinalne večeri imale snažne ritmove, poprilično dinamične. Tempo je bio nekako 'napadački' u svim pjesmama, osim kod Belgije, Slovenije i Makedonca koji je imao više vokalnu prezentaciju. Teško je bilo iskočiti i zato mi je ta Belgija s tim ritmom s produkcijom totalno odskakala. No osobno, sad pričam o ukusu, meni je išla u smjeru koji mi se nije sviđao - rekla nam je Emilija.

Najbolje su joj sjeli nastupi Izraela, Ukrajine, Azerbajdžana i Rusije.

- Od najboljih... Ma meni se svidjela Izraelka. Bila je vokalno zanimljiva, s obzirom na to da imam školu pjevanja i znam što znači tehnički 'sjesti' na tonove na koje je sjela, bila je vrlo precizna, vrlo snažna, vrlo moćna... I to ne samo ona vokalno, nego i cijela pjesma. Imala je zanimljiv nastup i kostime. I ona je imala ritmičnu brzu pjesmu. Azerbajdžan mi je bio dobar i Ukrajina s tim etno momentima, naravno i Rusija koja je imala slično. Oni su imali baš izrazit etno zvuk u podlozi što se meni sviđa. Sad je ovo baš osobno. Nekome je grozno kad čuje jezik koji ne razumije, meni je to simpatično na Eurosongu. Sumnjam da bih otišla na internet i tražila takav tip pjesama i puštala to cijeli dan, no na Eurosongu mi je fora kad izleti takav jezik koji mi je totalna egzotika - kaže Emilija.

Ostale je izvedbe kratko prokomentirala.

- Cipar mi je isto bio ok, kao i Malta. Norvežanin s krilima....mislim ideja s krilima nekako mi nije baš... No razumijem, tematski je pjesma takva, pa je imalo smisla. Pjesma Litve i naša pjesma su jako slične, slični su koncept, ideja pjesme. Rukopis pjesme je idejno sličan našoj. Vjerojatno su dobili više glasova s obzirom na to odakle dolaze. Slovenija je imala ideju prezentirati dobar vokal - rekla nam je je Emilija.

Na kraju je još jednom napomenula kako je plasman izvođača stvar ukusa i broja onih koji glasaju.

- Ne treba čovjek biti školovan da to čuje, ali mislim da vi iz medija jako griješite što zovete nas profesionalce da to komentiramo jer mi vidimo i čujemo i dlaku u jajetu, a ljudi glasaju po svojem senzibilitetu ili po principu ''ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa'. I dalje će Eurosong ostati ono što on zapravo i jest, a to je show, to je spektakl. Čast svakome tko predstavlja svoju zemlju - zaključila je Emilija.