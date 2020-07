Emilija se 'gušila' u suzama: Nadam se da nebeske kočije još neće doći po našega Rajka...

Cijeli sam život s njim i uz njega, jednostavno i kad nam ide i kad nam ne ide u životu. Njemu se nakupilo raznih stvari, a on i Snježana znaju da sam im podrška, ispričao nam je Zrinko Tutić

<p>Tako sam loša u izražavanju u ovakvim emotivnim situacijama, odmah me obuzme i plačem, kratko nam je rekla na početku razgovora<strong> Emilija Kokić </strong>(52), a onda je uzela nekoliko sekundi pauze. Nastavila je kroz suze, jer s <strong>Rajkom Dujmićem</strong> (65) je veže snažna i duboka priča, još otkako su surađivali na pjesmi 'Rock me Baby" s kojom su pobijedili na Eurosongu 1989. godine.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Životna priča Rajka Dujmića</strong></p><p>- Nismo ni uvijek ni tako često bili u kontaktu, ali bili smo povezani. Nemam snage ni Snježanu nazvati. Nadam se da nebeske kočije ovaj put neće doći po njega, da će mu dati još malo vremena - jecajući govori Emilija dodajući kako u Rajku ima puno ljudskosti i topline.</p><p>- On je s ljudima s kojima je surađivao stvarao je atmosferu povjerenja, imao je u sebi onu neku moć da se stvori nešto lijepo, nešto posebno. Nosio je u sebi veliki dar, a to je da može opipati, osjetiti ljude za koje je pisao - rekla nam je Emilija.</p><p>Tužne vijesti čuo je i <strong>Vladimir Kočiš Zec</strong> (72). </p><p>- U srijedu kasno sam vidio u medijima što se Rajku dogodilo. Zaista mi je jako žao. Ovo je još jedna crna točka u nizu stvari koje su mu se dogodile u posljednje vrijeme. Iskreno se nadam se da će se oporaviti i da će pred njim ubuduće biti neki ljepši trenuci - kazao nam je.</p><p>Emocije nije mogao skriti ni <strong>Zrinko Tutić</strong> (65), koji se, kao i svi ostali, nada da će se oporaviti i da će se s Rajkom još vidjeti. </p><p>- Cijeli sam život s njim i uz njega, jednostavno i kad nam ide i kad nam ne ide u životu. Njemu se nakupilo raznih stvari, a on i Snježana znaju da sam im podrška. Ružan mi je osjećaj otkako sam čuo za nesreću, i nadam se da će se oporaviti - kaže Zrinko.</p><p><strong>Vlado Kalember</strong> zna i Rajka i suprugu <strong>Snježanu</strong> već dugi niz godina.</p><p>- Svoje riječi podrške ne bih želio upućivati javno, već ću se čuti s njima svakako. Naravno da mi je žao, žao vam je kada pročitate za neku nesreću i kada sudionike ne poznajete, a naročito kad nekoga znate godinama. Rajko je jedan od najbistrijih i najpametnijih ljudi koje poznajem. Nevjerojatno je da jedna tako pametna osoba ima toliko problema. Kad je potpuno normalan i zdrav, vi ne biste vjerovali kakva je to oštrina uma, koliko je taj čovjek zanimljiv i kako je u stanju brzo, na duhovit način nešto komentirati. Koliko sam razumio, nije životno ugrožen, i mogu samo reći da očekujem da će se oporaviti jer u ovakvim situacijama ne možete ništa, ostaje nam samo nada - rekao je Kalember. </p><p>Podsjetimo, glazbenik<strong> </strong>Dujmić zadobio teške tjelesne ozljede glave kao vozač u prometnoj nesreći u Ravnoj Gori. U srijedu kasno poslijepodne Dujmić je autom sletio s ceste, potvrdili su u riječkoj policijskoj postaji. Doznajemo da je ispao iz auta. Nalazi se u bolnici na Sušaku.</p>