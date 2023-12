Emina i Deda oduševili su žiri i publiku: 'Osjećam da bi ovo mogla biti pobjednička točka...'

Emina Bajtarević se u finalu 'Supertalenta' predstavila talentom koji ove sezone nismo imali priliku vidjeti. S njom je na pozornicu, naravno, izašao i Deda, a zapjevali su 'The Phantom of the Opera'.

- Na samom nastupu mi je bilo predivno, magično, nevjerojatno i jedva čekam opet. Trbuhozbortstvom sam se počela baviti tek negdje prije godinu dana iz čiste dosade, a Supertalent mi je uspio otvoriti neka vrata. Već mi je 25 godina, mislim da se ljudi ni s toliko godina više ne usude probati nešto novo, nadam se da ću nekoga inspirirati svojim potezom - rekla je Emina prije finalnog nastupa.

Foto: Luka Dubroja

Izvedbom je oduševila žiri i publiku.

- Napravila si nevjerojatnu igru, ja ti samo mogu reći osjećam da je ovo možda pobjednička točka, meni se ovo jako svidjelo i svaka čast - rekao je Fabijan.

Foto: Luka Dubroja

- S krajem si ga zakucala, ta razina glumstvenosti koju uključuješ, to toliko lijepo izgleda, zbilja te bilo gušt gledati, hvala ti na ovom finalu - komentirala je Martina, a Davor je rekao da je 'multitalentirana'.

- Gledam te i ne kužim kako ti to ide, tvoja opuštenost je fascinantna, nemaš ni tremu ni grč, bilo te gušt gledati - poručila je za kraj Maja.