Emina je osvojila zlatni gumb: S 10 godina joj je dijagnosticirana bolest s kojom se i danas bori...

Emina Bajtarević stigla je na pozornicu 'Supertalenta' i pokazala talent koji žiri i gledatelji još uvijek nisu imali priliku vidjeti. Emina je prije četiri godine pjevala u 'Supertalentu', a sad je pokazala koliko je vješta u trbuhozborstvu i pjevanju bez pomicanja usta, a za svoj nastup je dobila i zlatni gumb.

- Emina je recimo svjetski putnik, voli muziku, voli životinje, voli se družiti, mislim da sam vrlo vesela osoba. Mnogo volim pisati, počela sam s nekim jednostavnim pričama inspiriranim bajkama, i voljela sam ulaziti u taj neki svijet fantazije. Morala sam se nekako kaniti svog djetinjstva. S 10 godina mi je dijagnosticirana trostruka, pa zatim dvostruka skolioza. Bilo je tu još raznih dijagnoza koje su bile pretpostavljene. Prva pogrešna dijagnoza kada je sve to krenulo, bilo je da imam tumor na kičmi. Nismo znali ustvari ni što da kažemo na to sve - rekla je Emina, koja već godinama nosi plastični korzet kako bi joj se stanje poboljšalo estetski.

Foto: Luka Dubroja

- Najvjerojatnije je da ću ja cijeli život nositi korzet i raditi vježbe ukoliko želim barem estetski izgledati kao da je sve ok. U suštini s tim korzetom sam naučila sve, on je stvarno dio mene, on je uvijek sa mnom u koferu kad putujem. Kao najveća podrška su mi svakako roditelji jer nije bilo druge nego da mi oni pomognu oko vježbi, oni su preuzeli na sebe taj svoj stres. Moja majka, ona mi je najbolja prijateljica. Vjerujem da će me bolovi pratiti, a strah me da će s biti s veći s godinama. Zato se trudim sad u ovim godinama da budem što razbacanija, da što više putujem i hodam. Jako mi je drago da sam opet ovdje, prije četiri godine sam pjevala pjesmu ako znaš bilo što, jedva čekam opet vidjeti žiri i nadam se da će im se svidjeti što donosim nešto drugačije - rekla je Emina prije nastupa pa otkrila da još nigdje nije nastupala s ovakvom točkom.

Foto: Luka Dubroja

- Čekaj, je li moguće - upitala je Martina, a Igora je zanimalo kako netko može pustiti glas dok ne otvara usta.

- Emina draga, ti si doista čudesna - rekla je Martina.

- Lijepo je što si se odlučila na ovakav nastup jer možeš malo odmoriti dok deda pjeva. Znaš i sama da si fenomenalna - rekao joj je Bilman, a Maja dodala:

Foto: Luka Dubroja

- Nije mi jasno kako pjevaš zatvorenih usta, kako je to moguće, kako je nastala ta magija? Ti si toliko dobra, ja ne znam tko će doći na ovu audiciju i da tebe pobijedi.

- Samo tvoje pjevanje je bilo sasvim dovoljno, i ti si se još usavršila, i to ja zovem definicijom Supertalenta - rekao je Fabijan. Eminom su najviše bili oduševljeni voditelji Igor i Frano koji su izašli na pozornicu i pritisnuli zlatni gumb. 'Najzasluženiji zlatni gumb', rekla je Maja.