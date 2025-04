Eminem je postao djed!

Kći repera postala je majka sinčića Elliota Marshalla McClintocka, koji je rođen 14. ožujka 2025. godine. Hailie Jade Scott sretnu vijest je objavila na Instagramu, a podijelila je fotografije svog novorođenog sina odjevenog u plavu kapuljaču. Kako je otkrila u objavi, rodila je tri tjedna prije termina.

Hailie je odala počast svom ocu i sinu dala srednje ime Marshall, što je Eminemovo pravo ime. Neki obožavatelji su primijetili da inicijali djeteta (E.M.M.) podsjećaju na Eminemov umjetnički pseudonim.

Da će postati djed, Eminem je otkrio u listopadu prošle godine u svom glazbenom spotu za pjesmu 'Temporary', koji se sastoji od starih snimki njega i njegove kćeri.

Hailie i njen dugogodišnji dečko McClintock zaručili su se u veljači 2023. Upoznali su se na sveučilištu 2016., a oženili su se prošle godine.

Njezin sadašnji suprug je ranije otkrio kako je na njezinom rođendanu u prosincu 2022. pitao Eminema za dopuštenje da zaprosi Hailie.

- Vidio sam ga da silazi i pomislio: 'Sad to moram učiniti ili to uopće neću napraviti danas, a onda ću morati pronaći neko drugo vrijeme za to' - rekao je.