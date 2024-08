Emir Imamović Pirke za 24sata o novoj krimi seriji: 'Prvi me za ulogu nazvao Goran Bogdan...'

Emir Imamović Pirke je prije deset godina objavio roman "Vršenje dužnosti", čiji je glavni lik Ivor Bošnjak - vršitelj dužnosti načelnika neimenovane policijske uprave. Ubrzo nakon izlaska knjige nazvao ga je glumac Goran Bogdan i rekao da želi igrati Ivora.

- Iskreno, nisam bio siguran pokušava li biti duhovit ili se ne osjeća dobro. Ivor je, taj Ivor, ne ovaj kojega Goran igra u seriji 'Bijeli put', jedan pasivni, nezainteresirani i neambiciozni lik kojeg malo muči to što se nitko ne bavi ubojstvom njegova prethodnika - i to počinjenim u uredu policijskog načelnika! - a malo to što bi se on time trebao baviti, samo nije baš da se puno trudi. U osnovi, o tom Ivoru sam mislio isto što i o knjizi u kojoj se izmjenjuju tri narativne pozicije - Ivorova, ona sveznajućeg pripovjedača i dijelovi dnevnika ubijenog policajca: da tu nema apsolutno ničega što bi se moglo adaptirati za film ili televiziju - govori nam Pirke.

Srećom, bio je u krivu. Došao je lockdown, bilo je vremena za svašta pa je počeo razmišljati o scenariju za kriminalističku TV seriju.

Napisao je šest epizoda serije "Bijeli put", koja je prije nekoliko dana imala premijeru na Sarajevo film festivalu. Kriminalističku priču, u čijem su središtu inspektori Odjela za specijalne istrage i borbu protiv organiziranoga kriminala, koji uhite traženoga kriminalca Željka Matića Željca, moći ćemo gledati od 30. rujna na HRT-u.

Redatelj je Tomislav Rukavina, a u seriji glume Franjo Dijak kao šef odjela Marko Jurić, Nina Violić je inspektorica Bisera Pandžić, Enes Vejzović je u ulozi inspektora Marića i, naravno, Goran Bogdan kao Ivor Bošnjak, v.d. načelnika PU Šibensko-kninske. Počeli su snimati krajem siječnja u Šibeniku i završili za 36 radnih dana u Zagrebu.

- S većinom glumaca i glumica koji igraju veće uloge sam prijatelj ili dobar poznanik, a svi ostali i ostale su, kako se to kaže, ljuti profesionalci. Ekipa je, moram priznati, uspjela ono u što sam jako sumnjao: snimiti epizodu od 50 minuta za samo šest snimajućih dana i s takvim budžetom da je većina glumaca i glumica pristala igrati jer im se, što se da lako provjeriti, svidio scenarij, a ne zato što im je plaćeno koliko inače koštaju. Radilo se zbilja udarnički: lokacije smo birali u valjda najhladnijim i najburnijim danima prošle zime, ali nas je zato vrijeme služilo dok je snimanje trajalo, pa smo dobili idilične slike Šibenika i Splita. Istina, sve što u seriji izgleda kao videorazglednica raja, u stvarnosti je značilo i smrzavanje u dalmatinskim večerima - priča nam scenarist.

Radnja "Bijelog puta" počinje uhićenjem Željka Matića Željca, nekadašnjeg člana međunarodnog narkokartela, koji se u međuvremenu počeo baviti legalnim poslovima. No njegovu privođenju prethodi ubojstvo policijskog načelnika Petra Mikulandre, ali i pronalazak trupla žene koju je hrvatska policija proglasila mrtvom prije sedam godina i čije je tijelo pokopano u Meksiku. Upravo je naručivanje toga davnog ubojstva trebalo biti temelj optužnice protiv Željca, pa su inspektori i inspektorice prinuđeni otkriti tko je zapravo ubijen prije sedam godina, postoji li veza sa smrću policijskog načelnika i je li Matić nastavio voditi svoje operacije iz zatvorske ćelije ili mu je ona jedino sklonište od smrti.

- Ono što je meni bilo važno je da ne bude dosadno, da inspektori i inspektorice idu na posao kao i svi drugi ljudi, dakle, ne kao super junaci i junakinje, da imaju stvarne, životne probleme, da imamo neki, uvjetno kazano, više škotski ili irski nego američki, pa ni skandinavski štih. Da ne glumatamo švedski noir ili serije u kojima svako igrajuće vozilo košta kao sva koja smo mi imali. Očito je da sam zadovoljan. Da je moglo bolje - moglo je, samo bi onda bilo skuplje, a mi smo se izvukli najprije zahvaljujući ekipi, glumcima i glumicama koji su odigrali maestralno, te nizu ljudi kojima smo se zahvalili na kraju svake epizode, Gradu Šibeniku i Policijskoj upravi Šibensko-kninskoj, od kojih smo dobili ogromnu potporu, toliku da bez njih jednostavno ne bismo uspjeli - istaknuo je Pirke.

