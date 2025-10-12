Emocije su večeras preplavile Sarajevo. Tijekom emotivnog okupljanja kod Vječne vatre glumcu je iznenada pozlilo, ali brzo se oporavio
STRESNO I EMOTIVNO U SARAJEVU
Emiru Hadžihafizbegoviću je pozlilo na okupljanju za Halida
Glumcu Emiru Hadžihafizbegoviću u nedjelju je pozlilo tijekom okupljanja u čast Halidu Bešliću u Sarajevu. Sve se dogodilo kod Vječne vatre, dok su okupljeni pjevali Halidove pjesme, javlja Kurir.
Srećom, ljudi koji su bili uz njega brzo su reagirali i pomogli mu, pa je spriječena veća neugodnost.
Hadžihafizbegović se ubrzo oporavio i, prema svjedocima, ostao na mjestu okupljanja vidno dirnut atmosferom i emocijama koje su preplavile Sarajevo.
