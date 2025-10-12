Emiru Hadžihafizbegoviću je pozlilo na okupljanju za Halida

Glumcu Emiru Hadžihafizbegoviću u nedjelju je pozlilo tijekom okupljanja u čast Halidu Bešliću u Sarajevu. Sve se dogodilo kod Vječne vatre, dok su okupljeni pjevali Halidove pjesme, javlja Kurir.

Srećom, ljudi koji su bili uz njega brzo su reagirali i pomogli mu, pa je spriječena veća neugodnost.

Sarajevo: Okupljanje građana u čast Halidu Bešliću | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Hadžihafizbegović se ubrzo oporavio i, prema svjedocima, ostao na mjestu okupljanja vidno dirnut atmosferom i emocijama koje su preplavile Sarajevo.

