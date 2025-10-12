Obavijesti

STRESNO I EMOTIVNO U SARAJEVU

Emiru Hadžihafizbegoviću je pozlilo na okupljanju za Halida

Emiru Hadžihafizbegoviću je pozlilo na okupljanju za Halida
Sarajevo: Okupljanje građana u čast Halidu Bešliću | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Emocije su večeras preplavile Sarajevo. Tijekom emotivnog okupljanja kod Vječne vatre glumcu je iznenada pozlilo, ali brzo se oporavio

Glumcu Emiru Hadžihafizbegoviću u nedjelju je pozlilo tijekom okupljanja u čast Halidu Bešliću u Sarajevu. Sve se dogodilo kod Vječne vatre, dok su okupljeni pjevali Halidove pjesme, javlja Kurir.

Srećom, ljudi koji su bili uz njega brzo su reagirali i pomogli mu, pa je spriječena veća neugodnost. 

Sarajevo: Okupljanje građana u čast Halidu Bešliću
Sarajevo: Okupljanje građana u čast Halidu Bešliću | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Hadžihafizbegović se ubrzo oporavio i, prema svjedocima, ostao na mjestu okupljanja vidno dirnut atmosferom i emocijama koje su preplavile Sarajevo.

Sarajevo: Okupljanje građana u čast Halidu Bešliću
Sarajevo: Okupljanje građana u čast Halidu Bešliću | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

